內地再傳出旅行團亂象。重慶有旅行社以每位18元人民幣（下同，約21.5港元）舉辦一個長者一日遊團，目的地卻是山墳墓地，惹來一眾長者大罵。涉事旅行社至今未有人解釋出現「墓園一日遊」的原因。有媒體發現，涉事旅行社竟是兼營陵園管理，網民批評旅行社缺德，但也有人笑言，世界聞名的景點如西安兵馬俑、北京十三陵等，也是墓地。

60多歲的重慶男子鄭文全，在當地空港樂園頗有人氣。4月12日有一間名叫「龍耀文化」的旅行社找他，游說他在公園組織一日遊旅行團。鄭文全聲稱，當時已問及消費及內容，對方表示：「每人18元，包交通及午飯，去哪些地方則說是『景區』。」

鄭文全當日在公園即場發起，最終有16名老人參加，翌日早上出發。不過，旅遊巴抵達目的地卻是巴南區聖燈山龍鳳山陵園，結果令全團人大感驚訝，認為「旅行變睇墓地」十分不吉利，紛紛投訴安排。

旅行社職員在群情洶湧下，向所有人退回團費，並繼續提供免費午餐，然後送他們回空港樂園。鄭文全之後多次聯絡旅行社負責人要求解釋，卻被對方從微信「拉黑」（列為黑名單）。

4月25日下午，有內媒到旅行社門市了解，發現大門已經鎖上，從門外的公司宣傳欄發現，該公司除提供旅遊觀光外，也從事陵園開發、管理。

網民反應：

CyBEr-0719：被帶着去免費公園坐着，也比被帶去墓地好！

‧-_-‧：這也是膽子大，也不怕大爺大媽當場氣得暈倒。

藍牙是牙不是牙：13陵、昭陵、兵馬俑這些不也是墓地嗎？

鯨魚不迷路：沒見過這麼缺德的，再便宜人家也消費了吧！

往事隨風來世化風：我爸媽被忽悠1塊錢1日遊，然後被拉去特別偏的售樓部看房。

Ta是劉滔：貪小便宜，提前看房！

荔直播

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