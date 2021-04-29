中國女藝人鄭爽被前男友踢爆用「陰陽合同」獲片酬1.6億人民幣（下同‧1.9億港元），官媒揚言要令「偷漏瞞稅者涼涼（意即死定）」，鄭爽霎時變成第二個范冰冰。鄭爽昨已被約談，她稱願意接受一切調查，有律師指鄭最高可判囚七年。事件觸發內地影視界再次大地震，昨更揭出共75名一線藝人註銷200家關聯公司。國家廣電總局表示，已要求北京市和上海市廣電局調查鄭爽案。

鄭爽在今年早前已捲入代孕風波，被前男友張恒大爆她代孕棄養，張恒近日再出招在微博爆出鄭爽早前在《倩女幽魂》（現改名：只問今生戀滄溟）電視劇拍攝上，原合同是1.5億元（1.8億港元），她希望加到1.8億元（2.2億港元），最終片酬經鄭爽父母斟酌下改收1.6億元（1.9億港元），為避稅分四次入賬，另簽訂「陰陽合同」，表面合同為4,800萬元（約5,744萬港元）。由於鄭爽此劇拍攝77天，故日薪約208萬元人民幣（約249萬港元），其日薪瘋傳全國。據悉張恒曾為鄭爽經理人，未知是否參與其中。

范冰冰第二 最高囚七年

多個官媒大力批評藝人偷漏瞞稅，央視前晚率先發炮，稱「偷漏瞞稅者涼涼」，昨早新華社三句話評論事件：「偶像不僅要五官正，更需要三觀正，違法亂紀也配做榜樣？」「有前車之鑑，仍重蹈覆轍，貴圈怎麽了？」及「好傢伙，1.6億！一個敢要，一個敢給，該挨板子的時候也手拉手嗎？」政法委昨亦出聲力斥：「生而為人，必須有所敬畏。」「如果所有的標準都毫無敬畏之心，屢屢突破底線、那就不是可愛，而是可惡、可恨、可憎。」中國視協昨晚隨即附和，表明「社會不為無德藝人提供發聲露臉機會」，相信形同將鄭全面封殺。

官方整頓娛樂圈之心，再次表露無遺。鄭爽昨首次回應，指「稅務部門已經在核實我的合約、個人稅務、一切有關經濟合同，我願意接受並配合一切調查」。內地律師封躍平稱，鄭爽如果是初犯，那有可能像范冰冰一樣重罰金額了事，但若不是初犯，由於金額巨大，有機會判七年最高刑罰。若鄭爽曾在范冰冰風波後補稅，那鄭爽就不能稱為初犯。若張恒及鄭爽父母當時曾參與陰陽合同，同樣需負刑責。

75藝人註銷200公司

事件繼范冰冰事件後再一次震懾娛樂圈，昨揭發黃曉明、何炅、黃聖依、唐嫣、趙薇等75位一線藝人註銷約200家公司或工作室，當中黃曉明名下註銷43間公司，冠絕演藝界。以往工作室正是藝人用來合法避稅，原因是藝人成立獨資公司後，可將個人稅稅率由45%減至35%。另一方面，有媒體揭發有大量藝人近月已在海南成立公司，相信是海南成為自貿區後，稅率較低。另外，趙薇昨被凍結數百萬股權，合共計272.6萬元（約326萬港元），直至2024年。

新華社/新浪娛樂