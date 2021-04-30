中國外交部今（30日）舉行第八場涉疆問題新聞發佈會，新疆維吾爾自治區政府新聞發言人徐貴相在會上嘲道，美國與西方反華勢力的制裁「是廢紙一張」。徐指，制裁對新疆一些企業短期內會造成一定的影響，部份產品可能出口受阻，利益受損，但長遠而言，新疆企業將加大投入科技，提高產品質量，更好地開拓國際市場。「更重要的是，美西方的無理制裁，讓中國民眾看清了他們『假人權、真霸權』的面目」，而這必將「激發支持新疆受制裁產業和企業的熱情和動力」，推動產業和企業走向成熟強大。

此外，相關行業協會、企業負責人和專家亦表示，新疆各族群眾勞動就業均受法律保護，勞動就業完全自由，勞動權益依法得到保障，所謂新疆存在強迫勞動「完全是偽命題」。徐貴相指，美方的根本目的就是妄圖對新疆進行「產業滅絕」，削弱中國企業的國際競爭力，在更大範圍實現「以疆制華」圖謀。他稱，新疆方面將採取有力措施堅決回擊。

海南三亞巿前書記童道馳被雙開

海南省原常委、三亞市原書記童道馳因嚴重違紀違法問題，被中央紀委國家監委和國家監委開除黨籍及公職，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。通報指，童道馳「對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查」，又利用職權為親屬經營活動提供幫助，大肆攫取非法利益，在公司上市、企業經營、融資借款等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

現年53歲的童道馳是湖南平江人，讀經濟出身，曾在中國社會科學院世界經濟與政治研究所、世界銀行、中國證券監等機構任職，並曾在美國知名智庫蘭德公司研究生院取得政策分析博士學位。

周四（29日），中共中央批准中紀委國家監委案件審理室主任陳國猛出任海南省委委員、常委和省紀委書記。

辜寬敏批民進黨政府冷處理新憲運動

台灣制憲基金會、台灣新憲聯合陣線昨（29日）下午舉行「台灣認同、國家正常發展與制憲議題」民調公佈記者會，總統府資政辜寬敏在記者會結束前，突然表態請辭。他批評民進黨政府、民進黨冷處理正常國家、新憲法運動，表明自己會繼續推動運動，但也會辭掉總統府資政、放棄民進黨員身份。

對於民調高達8成民意支持以台灣之名加入聯合國，他認為，這是台灣人民的聲音，他不想與總統蔡英文及民進黨對立，但現在的民進黨政府聽不到、看不到，「我要離開民進黨」。

總統府發言人張惇涵當晚回應表示，總統府充份了解辜寬敏長年的主張，也尊重他的決定。但總統府的立場一直是，修憲的過程需要凝聚社會的最大共識，故仍誠心希望辜寬敏能夠持續並肩一同努力。民進黨發言人顏若芳則表示，民進黨會持續朝全民期待的方向推動憲政改革，並誠心期盼辜寬敏持續與民進黨並肩努力。

大陸5月新規上路

大陸5.1連假即將啟動，一批攸關經濟、民生的新規也將於5月1日開始實施。據報道，5月正式實施的《動物防疫法》，要求主人帶寵物狗出門時，要按照規定佩戴狗牌並需繫上狗帶。此外，狗主要定期接種瘋狗症疫苗，違者可被罰款1,000元人民幣（下同，約1,199港元）；逾期不改，則最高可被罰款5,000元（約5,997港元）。

此外，國家網信辦、公安部、商務部等7部門，針對近年熱門的「直播帶貨」聯合發佈的《網路直播行銷管理辦法（試行）》，也將從5月25日起施行。除要將直播帶貨「台前幕後各類主體、線上線下各要素」全部納入監管外，亦規定直播行銷人員或直播間營運者，要年滿16歲，而16歲以上未成年人並需監護人同意。

互聯網方面，由國家網信辦等4部門聯合發佈的《常見類型移動互聯網應用程式必要個人信息範圍規定》，在5月1日實施，規範地圖導航、網絡約車、即時通訊、網購等39類常見App所索取的必要個人資料，不得因用戶不同意提供非必要個資，而拒絕用戶使用App基本功能服務。

此外，《醫療保障基金使用監督管理條例》也從5月起實施，要求醫保基金專款專用，任何組織和個人不得侵佔或挪用。透過偽造、變造、隱匿、塗改等方式騙保，均可處騙取金額2倍以上、5倍以下罰款。

F-5E失事戰機沉海底半年終出水

去年10月29日，台灣一架F-5E戰機起飛不久後，墜落空軍台東志航基地外1.5公里加路蘭海域，上尉飛官朱冠甍不幸殉職，機體在海底長達半年，今（30日）午終於被打撈上岸。台東地檢署表示，飛機殘骸將送往高雄港，以便後續調查。

據悉，今日下午3時05分失事戰機出水那一刻，讓不少人激動不已，甚至有人感動到落淚，歷經半年，終於順利打撈上岸。

新華社／央視／台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網

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