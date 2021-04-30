內地網購業務發展成熟，不少港人都會從內地網站購物再運輸回港。不過，網購轉運公司Buyandship網站顯示，在禁運品目錄中「知名品牌鞋履」一項，包括「Nike、Adidas、Fila等知名品牌的鞋子」，Buyandship聲稱因應中國海關新規定，暫時無法運往香港，《蘋果》以顧客身份向公司客服查詢，對方指是今周收到突發通知，暫時未知禁運期何時完結，但中國海關卻稱，「沒有說哪個品牌不讓郵寄」。

Buyandship客服人員表示，今周突然收到通知，因應快接近中共黨慶一百周年，內地有新配套禁止不同類別貨物運送到港，而名牌鞋為其中之一。為配合相關政策，倉庫會拒收所有來自潮流網購App「得物」之貨物，及所有註明為名牌球鞋的貨物。而且不作額外通知。呼籲用家若仍有購買有關類別貨物並未派到倉庫，應盡快安排取消訂單，或轉寄其他地址。

客服人員又指，今次是突發事件，收到通知後已即時通知會員，目前未清楚何時會解封。

不過《蘋果》致電中國海關查詢，對方聲稱沒有收到通知，海關總署也沒有下達相關文件，目前「沒有說哪個品牌不讓郵寄」。另一間速遞公司順豐的職員亦聲稱，近期沒收到內地任何禁運通知。至於香港海關則暫未回覆。

《蘋果》記者

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