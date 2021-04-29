遼寧艦航母戰鬥群被美國神盾驅逐艦近距離緊盯事件引起關注，中國國防部發言人吳謙昨日回應航母不是「宅男」，遠航必是常態，又批評美國政府換屆以來，美軍艦在中國當面海域活動次數，比去年同期增加逾20%，偵察機活動頻次超40%，直斥美國「威脅地區和平穩定」。

指航母非宅男 遠航屬常態

吳謙在記者會指，遼寧艦航母編隊近日在台灣周邊海域和南海相關海域例行訓練，航母不是「宅男」，遠航必是常態。他續指，美軍驅逐艦嚴重干擾解放軍演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣，北京已提出嚴正交涉。

吳謙另指，美國現政府就職以來，美國軍艦在中國當面海域活動次數比去年同期增加逾20%，偵察機活動次數超40%，「（美軍）推動地區軍事化，威脅地區和平穩定」，中國對此堅決反對。外媒曾指解放軍075型兩棲攻擊艦在4月23日入列旨在為武統做準備，吳謙則稱中國願以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景。

台灣外長吳釗燮昨日直言「大陸似乎正準備對台灣發動終極一戰」，並形容台灣身處大陸威權秩序擴張的最前線，武力犯台的後果將是全球性的。

解放軍南部戰區海軍航空兵近日在南海舉行實兵對抗演練，參加機種包括殲擊機、轟炸機等八款、合共十架戰機一同參與，重點目的是檢驗系統指揮等。另外，美軍五架偵察機昨日分別現身接近大陸海域的黃海、東海和南海。中國國防部網