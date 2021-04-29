自范冰冰爆「陰陽合同」逃稅案後，中國對藝人片酬又一系列的限制。有內媒爆不少藝人已懂得規避，先為親戚或經理人在劇組巧立名目一些職位，再由他們收取該「職位」的「片酬」，故表面上壓低了藝人的片酬，但將藝人透過親朋好友的「職位」，實際仍可獲天價片酬。

國家廣播電視總局自范冰冰事件後，多次升級「限薪令」，現時明確要求全部演員總片酬不得超過製作總成本的40%，其中主要演員片酬不得超過總片酬70%。

根據內媒《第一財經》，片酬按照正常程序，一般為片方打給藝人經理人公司，完成片方對經理人公司轉賬，經理人公司會先交納各種稅款，繳納之後的金額按照與藝人簽訂的合同比例分賬，最後再由藝人支付自己部份的個人所得稅。

總片酬可逾億

由於「限薪令」，圈內部份流量明星為了規避風險，通常會將自己的親戚或經理人安排在劇組，給予一個監製、製片或策劃之類的「職位」，製片方將給予明星的片酬分別給到這些親戚或經理人所任職的「職位」，因此看似演員本人的片酬是數千萬元，實則將關聯人士的收入加總在一起，或可達上億元。

所謂「陰陽合同」，指合同當事人簽訂兩份不同內容的合同，一份對外作法律文件，作避稅用，另一份合同對內，才是真正合約細節，往往是超出法規。

《第一財經》