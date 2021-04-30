（新增內容）世界衞生大會（WHA）將於5月24日舉行，台灣防疫表現出色，不少國家的政府、政要都希望邀請台灣以觀察員身份出席，不過，世界衞生組織回覆台灣《蘋果新聞網》聲稱，WHA邀請觀察員要經過所有會員國以「簡單多數」決議或決定，台灣可能第5次被拒於世衞大會門外。對此，台外交部今表示，將繼續請友邦及理念相近國家協助，促請世衞讓台參與貢獻所長。美國在台協會（AIT）則在Facebook轉發挺台參與WHA的影片，片中多國議員呼籲：「支持台灣，刻不容緩。」

台灣《蘋果新聞網》記者3月底以電郵方式詢問世衞對台灣今年參與WHA的態度，世衞昨天回覆重申，世衞是「政府間組織」，政策由194個成員國制訂，世衞秘書處要在成員國決定的規則和政策框架內運作。

台外交部發言人歐江安回應指，政府多年來持續不斷推動以觀察員身份參與WHA，經過國內各界長期以來的共同努力，讓國際社會充份了解台灣訴求，並贏得廣泛支持。尤其在全球面臨疫情蔓延之際，台灣成功抗疫更彰顯是全球衞生安全體系不可或缺的一員。

歐江安表示，美國、歐洲等國家立法部門已相繼通過支持台灣參與WHA的決議案。美國國會於4月27日更主動發起社交媒體跨國串聯活動，高呼「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp），齊聲呼籲全球支持防疫楷模的台灣，不應受政治因素干擾而被排除在WHA之外。台外交部與衞福部將善用不斷累積的強大支持動能及聲量，繼續請友邦及理念相近國家全力協助，促請WHO讓台灣參與貢獻所長，分享成功抗疫的「台灣經驗」（Taiwan Model）。而台政府亦已就會議展開相關推案作為，相關具體作法將適時對外說明。

台灣在WHA的觀察員資格，是由世衞194個成員國考慮、決定的問題，WHA邀請觀察員須透過所有會員國以「簡單多數」決議或決定。然而，在中共的壓力和阻撓下，世衞秘書處向台灣發出邀請函的機率近乎零。台灣外交部則籌劃推動參與世衞活動，預料今年將與往年相同，除邀請邦交國致函世衞秘書長、提案，並在總務委員會及大會上進行「二對二辯論」，讓台灣參與世衞的聲音持續在全球擴大。

前總統馬英九2008年執政後，隔年台灣收到世衞秘書長邀請函，以「中華台北」名義、觀察員身份出席第62屆WHA，以後每年都以相同模式參與。蔡英文在2016年5月執政前，時任衞福部在WHA會議2星期、網上報名最後一日才收到邀請函，內容加註「一中原則」，之後就一直沒再收過邀請函。

台灣外交部統計，去年全球有逾80國家、逾1,700名國會議員公開支持台灣參與世衞，包括時任日本首相安倍晉三、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）、時任美國國務卿蓬佩奧、衞生部長阿札爾（Alex Azar），以及法國、英國、德國、丹麥、荷蘭、瑞典等高層。

今年捷克參議院高票通過支持台灣參加世界衞生大會，台灣外交部發言人歐江安今日表示歡迎，她促請捷克政府在國際場合明確支持台灣參與。她又稱，台灣將會持續與捷克及相關友好國家強化雙邊關係，積極推動台灣參與國際組織。

美國北卡羅來納州參議會亦發表跨黨派聲明，響應「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp ）活動，支持台灣參與即將舉行的世界衞生大會（WHA）及包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP ）。該州參議員亞歷山大（Ted Alexander）表示，台灣是獨立自主國家，也是美國長期堅定盟友，但長期遭北京當局脅迫，解放軍軍機近日亦頻頻侵犯台灣防空識別區。他呼籲參議會正視這問題，並給予台灣堅定支持。

AIT今則轉發美國眾議院外交委員會挺台參與WHA的推文（Tweet），共透過FB分享「對華政策跨國議會聯盟」（The Inter-Parliamentary Alliance on China）的影片，片中美國、歐洲、北美和澳洲共12個議會、15名議員，除輪流發聲挺台參加WHA外，也肯定台灣的防疫成果，並讚揚台灣在疫情期間捐贈醫療物資及台灣對全球衞生倡議的貢獻。他們也提到北京當局如何持續將全球公衞議題政治化，阻撓台灣參與WHA，此舉不僅為全球公衞製造危險缺口，也剝奪了全球向台灣醫療專業取經學習的機會。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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