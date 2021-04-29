天和核心艙是中國首個可支持三名航天員長期在軌駐留的航天器，體積較以往中國發射的載人航天器大得多。中國航天科技集團五院空間站系統副總設計師朱光辰比喻：如果「神舟」飛船是一輛轎車，天宮一號和天宮二號就相當於一室一廳的房子；太空站就是三室兩廳還帶儲藏間，算是「豪宅」。

可再生系統延長停留時間

作為太空站管理和控制中心的天和核心艙，全長16.6米，最大直徑4.2米。太空站核心艙結構分系統主任設計師施麗銘說：「核心艙的體積非常大，長度比五層樓房還要高，直徑比火車和地鐵的車廂還要寬不少，體積比國際太空站的任何一個艙位都大，航天員入駐後，活動空間非常寬敞。」

為了讓航天員實現更長的在軌停留，太空站設計了完整可再生生命保障系統。航天員呼出的水蒸氣會通過冷凝水方式回收，排泄的尿液也會回收淨化，重新作為飲用水和生活用水使用。電解製氧時產生的氫氣與航天員呼出的二氧化碳，將通過化學反應化成氧氣，以降低氧氣的補給需求。每名航天員都有獨立的睡眠環境和專用衞生間，而且在就餐區配置了微波爐、冰箱、飲水機、折叠桌等家居，還配置了太空跑台、太空自行車、抗阻拉力器等健身器材，以供航天員日常鍛煉，艙內亦有天地視頻通話設備。另外，載人航天工程辦公室主任郝淳表示，未來一定會有國外航天員參加中國航天飛行，在中國太空站上工作和生活。

中新社/澎湃新聞