（更新：內容）今日是內地「五一」5天長假期的首日，全國多處地方均出現外遊人潮。其中在北京，早上已有大批遊客到天安門廣場一帶景點，有導遊估計最少10萬人觀看升旗儀式，人數比往年都多，形容為疫情爆發後的「爆發」。八達嶺長城則發出遊客流量紅色預警，有專程到北京的遊客卻指，今早實在太多人，旅遊體驗不好，後悔在長假前往北京。

在北京，今晨天還未完全亮起，已有大批遊客到天安門廣場，準備觀看升旗儀式。大批安保人員在場分流及進行安檢。有導遊接受內媒訪問時直言，旅客量明顯比去年多：「我覺得疫情之後今年應該算是一個爆發。」有遊客則指今早天安門廣場非常擠擁，後悔今天外遊，還勸其他人以後遊北京天安門，最好不要選在「五一」，以免影響自己的旅遊興致。

八達嶺長城今早11時發出遊客流量紅色預警，景區負責人稱，今、明及後日，在網上購票的遊客已達4.8萬人次，達到疫情防控最大限制的遊客量，景區研究決定啟動一級應急響應。

有旅遊區的酒家負責人預計人流及消費會非常旺盛，生意額比平日多3倍，已安排更多人手應付五一假期的人流。

今年各地都採用預約門票方式希望疏導人潮，但人山人海的情況仍在各景點出現，當中杭州西湖斷橋是其中一個熱門景點，有片段影到斷橋上人頭湧湧，變成一座「人橋」，而在西湖負責租賃划船的工作人員就最忙，8時開門經營，只一小時便租出九成的船。

在陝西西安的兵馬俑博物館，是全國人氣景區第二名，在博物館外有長長人龍購票等候入場，場館內遊客們亦擠在一起。片段中，有遊客打着傘在烈日下排隊，有網民表示，只見人頭不見俑。

在上海，大量民眾乘汽車到附近省巿，多條道路和高速公路都出現長長的車龍。自昨天中午開始，前往江蘇方向的道路持續堵塞，今日凌晨以後情況也沒有好轉，早上8時，上海繞城高速公路連接滬陝高速的路段，一度長逾10公里。

上海市交通委表示，以往堵塞的路段下午3時後會有所緩解，今年卻一直處於「紅色狀態」，預料塞車情況會持續到傍晚。

另外，中國國家鐵路集團有限公司表示，今日全國鐵路出行客流量達致高峯，預計發送旅客1,830萬人次，較2019年同期增長6.1%，客流以節日探親和旅行為主。而中國鐵路南昌局集團有限公司（簡稱：南鐵）披露，昨日發送旅客104.1萬人次，江西、福建兩省分別發送旅客54.2萬、49.9萬人次，相較2019年同期分別增長18%、3.93%。

今年「五一」探親、旅遊客流呈現「補償式」增長，甘肅、吉林、四川、重慶等方向的長途客流較前期增長較快。南鐵預計，今日發送旅客144.1萬人次，較2019年同期增長19.9%，客流將創歷史新高。其中，江西、福建兩省今日預計分別發送旅客74.6萬、69.5萬人次。

內地旅行網站「去哪兒」的數據顯示，「五一」假期內地酒店預訂量已超過2019年同期4成以上，與2020年同期相比，激增8.1倍。酒店價格隨預訂量一路上漲，每晚均價為458元人民幤（下同，約549港元），比2019年同期高22.79%，部份熱門網紅城市酒店價格漲幅甚至達到112%。其中，湖南長沙品酒店的工作人員表示，酒店房間大多在3月份已被預訂，平時售價619元（約742港元）一晚的品致雙人床房間，已增加每一998元（約1,197港元）。

不過，福建廈門有網民指，當地200元（約239港元）一晚的酒店，到「五一」竟漲至近2,000元（約2,399港元），「畢竟平時生意不好，節假日可以賺一波，但是這漲的也太離譜了吧，出來玩一趟大部分錢都花在住宿了。」

內地傳媒則報道，內地五一檔期電影總票房，連同預售數字，已突破兩億元人民幣。統計平台貓眼專業版顯示，台灣演員許光漢擔正的《你的婚禮》領先五一正日票房，錄得逾6,300萬元（7,558萬港元），累計上映票房逾兩億。而郭富城主演的懸疑片《秘密訪客》則排第二，票房近4,000萬元（4,798萬港元）。

在台灣，大批民眾趁「五一」連期外出，南投合歡山正值野生杜鵑花盛開，不少民眾上山賞花，導致山上人車比花多，警方表示，今日清晨7時許合歡山停車場就已經停滿車輛，目前派員在台14甲線加強疏導，而合歡山主峰步道至武嶺之間道路狹窄，將視車流狀況實施單向管制。

微博/ 中新經緯/ 騰訊網／台灣《蘋果新聞網》

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