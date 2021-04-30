「棄台論」沉寂多時，近期再度浮現，但美國學者戴傑（Jacques deLisle）與金駿遠（Avery Goldstein）認為，強化美台關係已成跨黨派共識，拜登政府也不斷強調民主價值，華府未必為避免中美衝突放棄台灣。

美國喬治華盛頓大學國際關係教授葛拉瑟（Charles Glaser）周三在《外交事務》投稿，敦促華府重新思考對東亞承諾，強化美日、美韓同盟，放棄保衞台灣等「次要利益」，以降低中美開戰可能性，但可持續表明北京對台動武違反國際規範，並維持對台軍售，拉高武統台灣難度。

費城智庫外交政策研究所亞洲計劃主任戴傑、資深研究員金駿遠均認為美國不會棄台。「曾有一段時間，你似乎能說棄台可消除中美之間的嚴重刺激因素，化解兩國陷入不必要危機與衝突風險。」戴傑表示，棄台論不時浮上枱面，卻未成為現今美國決策圈主流話題，部份原因在於相關論點違背強化美台關係的跨黨派共識，中美關係也日漸惡化，但他認為主要原因是整體局勢出現根本變化，「我不認為棄台能解決美中關係的根本利益問題」。

減承諾或讓中共有機可乘

金駿遠則指，鑑於美國政治形勢，很可能預期大陸會抓住機會，將美國縮減對台承諾視為美國國力走下坡、可任憑擺佈的迹象，葛拉瑟是最廣為人知的棄台論學者之一，但在美國外交政策圈只是極少數觀點。美國學界數十年來都有棄台論聲音，較為系統化的說法於2011年11月由哈佛大學甘迺迪政府學院前研究員肯恩（Paul V. Kane）在《紐約時報》提出。

費城智庫外交政策研究所