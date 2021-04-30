我們與戰爭的距離，究竟有多遠？中美惡鬥，「硝煙」已經由貿易戰、高科技戰、資訊戰以及網戰，全面蔓延至印太地區的地緣政治——南海矛盾加劇，台海遍佈「火藥桶」，即使看似相對平靜的東海亦潛藏爆發衝突的危險。台灣資深傳媒人兼軍事評論員亓（粵音：其）樂義形容，中美已進入介乎「冷戰」與「熱戰」之間的「溫戰」狀態，但兩國爆發全面戰爭的可能極低，而中共對台灣及鄰國的威脅與壓迫日增，卻不至於想發動一場代價極大、風險極高的戰爭。另一軍事專家黃東則認為，中共瘋狂造艦擴軍，極想打贏美國，不排除5年內，會採取軍事冒險主義而發動戰爭。

無可否認，與中國直接有關的亞洲「三海」——南海、台海及東海，已成為全球最危險、最有可能引爆衝突的火藥庫之一。最近發生的連串事件，似乎亦引證印太地區爆發戰爭的風險與日俱增。這些事件包括美日新版聯合聲明，重申確立兩國印太聯合戰線，更在52年來首度公開提及刺中北京死穴的台灣安全問題，日本政府隨後更傳出正討論一旦台灣出現突發事態，或引用法律出動自衞隊的可能性。

另一事件是中國早前高調紀念海軍建軍72周年，還入列3艘被認為具震懾南海諸國實力與執行攻台任務的主戰艦艇；在有關宣傳片中更聽到「當年小艦打大艦的無奈，已成為歷史」、「隨時準備打仗」等口號，被解讀為具有針對性意味。

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亓樂義：中美處「溫戰」卻不至開打

亓樂義對《蘋果》分析指出，美日聯合聲明中提及台海安全和穩定的重要性，是一個突破，但不等於他們對台海安全有具體行動，當中一個重要指標，就是美日會否針對台海有相關軍事演習，甚至進一步邀請台灣參與。

他指出，中共一直忌憚美國會介入兩岸衝突，但美國若要介入援台，不一定選擇直接派兵投入戰場，可採取間接及無形的介入手段，例如在南海其他地方拓展第二或第三戰場，變相拉長解放軍的戰線；也可以向台軍提供更多軍事情報及偵察支援。

亓樂義表示，解放軍的軍力正全速在向外拓張，這不只對台灣，甚至對所有周邊國家都產生一定威脅性。雖然美日聯手，甚至可能有其他國家加入「抗中」行列，但中共不會因而退縮，仍會按照軍改、軍事現代化時程去做準備。

至於中共是否如同外界猜測，會在未來6年內武統台灣，或觸發對外戰爭？亓樂義認為機會不高，主要原因有兩個，第一是解放軍自2015年推動軍改，即將進入收網階段，各個軍種聯合作戰的能力依然有限，在舊有的制度被打掉，新的制度還是未成熟、完備前，就觸發一場失敗率相當高的戰爭，無疑會令整個軍改前功盡廢。

他指，解放軍將在2022到2027年進行更為密集演練，以驗收軍改成果，一切均不容有失，「但不是說爆發戰爭的機會完全沒有.....它當然也可用兵，但規模應該很有限，只要達到政治目的就好，而不是一場像武統台灣這樣大規模的戰爭、全面性戰爭，影響到區域安全。」

另一令中共不輕易觸發戰爭的原因，是他們一直強調要確保「戰略機遇期」。亓樂義說：「所謂戰略機遇期就是和平穩定的外部環境，能夠讓中國的經濟發展上去，國力自然增長，軍力亦隨之而增長，至少要到本世紀中葉嘛，它才覺得自己夠強。」

不過，亓樂義相信，中共會利用一種類似極限施壓，但又不致觸發全面戰爭的軍事壓迫手段，來影響台灣以及應付美國與周邊國家的挑戰。他說：「以前的強權國家都是直接用軍事武力去征服對方，中國比較不一樣，採取一種壓迫性行動，在一個灰色地帶作戰，不構成戰爭，沒有火力，但是壓迫性很強，會造成一些情實。」亓樂義形容，中美已介於冷戰與熱戰之間，「或者我們可給它一個名字『溫戰』」。看不到硝煙，但「戰火」已在經貿、高科技及網絡等多個不同領域中蔓延。

黃東：中國或發動偷襲觸發戰爭

另一軍事專家黃東卻有不相同的觀點。黃東認為，美日聯合聲明，初步看來只是外交姿態，但接着相信會有更多實質性合作，如同為美、日、台聯盟打開一扇門，過去一些「枱底」合作將會變得公開，甚至明正言順。黃東說：「美日從以往對台海周邊地區，包括釣魚台採取『戰略模糊』，轉變為明確表態，不用北京方面再作無謂猜測或估算，而家就好似（美國）索性話你（中國）知，呢個地盤由我管。」最重要的是一旦台海有事，就連日本也會牽扯進去。

黃東指，中共已為要同時面對多個對手作最壞打算，「近年造艦造到顛咗，都係因為預咗一旦打起上來，要做好大量損失的準備。」他指，台海在未來數年非常高危，美軍亦已多方暗示有戰事發生，「幾十年來從未見過咁緊張。」

黃東又說：「中國大陸依家最飄飄然嘅係，以為好多嘢開始可以追到美國，甚至超過美國，自吹自擂太緊要，忽略咗自己實際能力。咁同當年日本、德國一樣，以為好快搞掂，點知引火燒身。依家逢係軍國主義都有咁既特徵。咁中國而家無可否認正走緊條咁既路線。」

黃東估計，中共5年內有機會實現武統台灣，最遲也不會過10年。至於大陸能夠承受一場戰爭的衝擊，都不是中共所考慮的事情，因為政權走到最後選擇戰爭，多是為了將國內矛盾、民間怨氣、經濟低迷等轉移到國外，而中共近日已有迹象顯示將種種內部問題統統歸咎於外國敵勢，而軍事冒險主義也不一定與實力掛鈎。

《蘋果》記者

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