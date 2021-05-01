中國官媒央視旗下中國環球電視網（CGTN）澳洲籍記者成蕾（Cheng Lei）去年在北京被拘留，今年2月被中國政府以「非法向海外提供國家機密」正式逮捕。澳媒近日披露，當局一直拒絕她與律師會面，近日她獲准以視像方式，與澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）及其他外交人員見面時，更指她被當局「警告」，要求家人在媒體上對該案噤聲。不過，視像的畫面可見，成蕾當時被蒙着眼、戴着口罩和手銬，被4名警衞帶進房間，明顯是遭到高度監控。

澳洲廣播公司（ABC）報道，這次視像會面是在本星期進行，46歲的成蕾被蒙眼、戴口罩和扣上手銬，被4名警衞帶進房間，其中兩名警衞身穿全套個人防護服。當她坐到椅子之後，警衞在她的大腿上鎖上木的木枷，之後才解開她的眼罩及口罩，開始視像會面。

警衞嚴格控制雙方討論的話題內容，但澳洲的外交官了解到，中國方面仍然不允許成蕾與兩名分別11歲和9歲的孩子通話。成蕾在會面中表示，自己曾被警告，要求家人在媒體噤聲。但沒有就此進一步表態。

成蕾是於去年8月突然從央視旗下的中國環球電視網消失，並與親友失聯。中國政府在今年2月宣佈，成蕾因涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」已被正式逮捕。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）隨後證實有關消息，澳洲外交官員也多次前往探望成蕾。與此同時，內地微信上也開始流傳批評成蕾是間諜和叛徒的帖子。

過去曾有外媒揭露，成蕾被關在一個沒有新鮮空氣以及自然光線的牢房中，並面臨多次問話，並被加強限制撰寫書信及運動。

澳洲廣播公司／自由亞洲電台

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