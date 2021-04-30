台灣宜蘭「貓咖飛」咖啡店老闆娘日前在廚房突然昏倒，所幸一名男客人見狀，立即為她進行心肺復蘇（CPR），把她從鬼門關救回來。老闆娘希望向救命恩人表達感激之情，便上網發文尋人。昨日（4月30日）終於傳來好消息，找到救命恩人了！他叫李泰億，不僅是型男，還是警察專科學校38期海巡生。他事後接受台媒訪問時說，全靠警校日常訓練充足，才能事發時反射性施救，他很高興能救人一命，也相信這是每位學長學姐都會去做的事。

據悉，4月17日下午，「貓咖飛」老闆娘獨自在廚房工作，怎料突然昏倒，一名男客人發現後，即上前為她進行CPR，讓她恢復意識，隨後送院治療。老闆娘休養6天後出院，希望能找到救命恩人表達謝意，但只知道對方喜歡貓，不知如何尋人，於是在貓咪社團上發文。

經網民轉發文章及媒體報道事件後，昨日傳來好消息，找到老闆娘的救命恩人，他是警專38期在校生李泰億。警專公共關係室王主任證實，李泰億出身雲林，是海洋巡防科二年級學生，平時在校表現優異，同時也是初級救護課程助教。另外，警專校長鍾國文得知此事後，嘉獎李泰億予以肯定。

李泰億昨午接受台灣《聯合報》採訪時說，當天他與姊姊、姊夫到咖啡店用餐，突然聽到一聲巨響，接着有人大喊「快叫救護車！」因平時在校訓練充足，他反射性地上前觀察老闆娘身體狀況，發現沒呼吸心跳後就進行CPR，再找出自動體外心臟去顫器（AED）施救，老闆娘恢復呼吸心跳後送院救治，他就與家人離開。

李泰億的父親也是警察。他說，從小到大，耳濡目染，一直以父親為傲，其後考上警專學校分發海洋巡防科。救人後他也沒想太多，畢竟這是警察、消防的責任。後來他看到老闆娘在Facebook的貼文，曾悄悄留言「人沒事就好」，只是老闆娘可能沒發現。他也表示，與老闆娘聯繫上後，因近期是警察特考備考期，短時間內或無法撥空到宜蘭，但相信日後仍有機會再到「貓咖飛」用餐。

ETtoday新聞雲／聯合新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）