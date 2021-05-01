（更新：內容）江蘇多地昨晚受強對流天氣影響，出現冰雹與強風雷暴，部份地方風力級更達最高的14級。新華社報道，當局指截至今早8時，南通、淮安、鹽城、泰州、宿遷等城市已有11人死亡，102人受傷，緊急安置3,050人，而南通一艘漁船昨晚翻沉，仍有9人失蹤。當地機場一架飛機更被吹得原地自轉、「自動調頭」，幸未有財產損失及人命傷亡。另外，張家港一處身兒童遊樂設施被強風吹倒，不少家長在場尋找子女，場面混亂。

官媒的報道未提及11名死者的死因，但當地媒體稱，死者都是因為大樹被吹倒砸中房屋、電線杆遭刮斷，或是遭狂風捲入河道等原因死亡。

江蘇南通市部份地區，昨晚6時至10時出現冰雹與強風雷暴，全市有66個天氣監測站錄得10級的風力，其中通州灣三友集團達的監測站錄得的風速更達每秒鐘45.4米，屬最高14級強風。海安城東鎮和大公鎮、通州十總鎮、如東陽光島等地則出現直徑1至3厘米的冰雹。

據統計，截至今早，單是南通市有3,000多人受災，其中因大樹倒伏砸倒房屋、電線杆刮斷、狂風捲入河道等原因，至少11人死亡、102人受傷。

網傳南通大學一名騎單車的男生，被吹起的帳篷鐵架從空而降砸中身亡，但當地警方則指，男生目前在醫院救治。

由於突遇大風，當地一艘漁船沉沒，11名船員墮海，僅2人獲救，9人仍在搜救中。受災嚴重地區房屋倒損較多，已緊急安置3,050人；多處電力設施受損，經連夜組織搶修，部份已恢復供電；樹木被吹倒、圍牆倒塌、車輛受損、熱水器掉落等情況較多，當局已緊急調動人手清理。

另外，南通興東國際機場一架停在停機坪的客機，被強風吹動得自轉差不多180度。機場工作員不諱言：「（風）再大點直接側翻了！」但就強調沒有財產損失及人員受傷的情況，具體數據則不便披露。

蘇州昨晚亦受強風侵襲，當地的張家港一處商場的兒童遊樂場內的機動遊戲，遭被風倒的另一遊樂設施砸中。從現場傳出的短片可見，涉事的機動遊事後已被護欄圍起，有家長在倒下的鋼架中不斷找尋孩子。該商場工作人員表示，事故未造成人命受傷，現在已全部處理好。

鳳凰網／ 微博/ 漩渦視頻

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