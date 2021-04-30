內地藝人鄭爽涉偷漏瞞稅及「陰陽合同」風波繼續發酵，最新揭出捲入鄭爽事件的北京文化昨被臨時停牌，公司被實施「其他風險警示」處理，指審計發現重大財務缺陷，連財報都可能是假。昨日輪到中紀委痛斥鄭爽，認為稅務部門等必須嚴厲查處劇目製作成本及演員片酬的比例問題。

稱重大財務缺陷

上市公司北京文化正是當日給予1.6億人民幣（下同．約1.9億港元）給鄭爽的公司，該公司昨日突然被停牌一天，聲稱 2021 年 5 月 6 日（星期四）開市起復牌，復牌後被實施「其他風險警示」處理。部份董事更稱，2020年的公司財報以及今年一季度的財報，他們不敢保證是真實的。外界對北京文化資金極為懷疑，北京文化曾經製作《戰狼2》、《你好，李煥英》以及《流浪地球》，三部電影票房都是當時破盡紀錄，但偏偏公司業續卻錄得嚴重虧蝕，今年第一季虧損2,689萬元（約3,224萬港元），較去年同期擴大39.8%。

內地各部門繼續就鄭爽事件發聲，中紀委引述中國社科院國際法所副研究員何晶晶認為，要嚴格管理影視劇合同，嚴控影視劇製作成本和演員片酬的比例，溯本清源，糾正行業風氣。上海稅務局稱已要求嚴肅查處以「陰陽合同」來逃稅的行為。因「陰陽合同」瞞稅被重罰8.83億元（10.6億港元）的影星范冰冰，昨天她在微博似意有所指地說：「這個世界，本來就是不公平的，當你認為不公平時，你要覺得這些是正常的，當你認為公平時，你要覺得自己是幸運的！——一個朋友常常在我耳邊講的話 」。

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