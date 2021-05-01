中央政法委今次「捉蟲」了！央視《新聞聯播》昨日才報道，國家主席習近平就印度疫情向印度總理致慰問電，中央政法委旗下新聞網站官方微博「中國長安網」，今日就發佈一張合成圖，配文「中國點火VS印度點火」，暗嘲印度抗疫不力，導致大量民眾染疫死亡。這則「戰狼風」帖文一出，未如以往獲得一眾網民支持，反而引發眾怒，紛紛指摘其作為官媒言論不當，中國長安網在一片叫罵聲中隱藏帖文，結果再度燃點怒火，不少網民罵道：「讓大家都見識下堂堂中央政法委的官媒如此狹隘的民族主義」、「有膽發沒膽接受人民的評論？ 」

中國長安網今日發佈的惹火微博中寫道：「中國點火VS印度點火 #印度單日新增確診40萬例#」，並配上一張合成圖片，左則是中國發射火箭現場圖，右則是印度火化染疫死亡的遺體的照片。圖文含意相當明顯，就是抬中踩印，暗指中國疫情受控，已有餘力參與太空競賽，點的火是用來發射火箭，而印度卻因抗疫不力，致大批民眾染疫死亡，點的火是用來燒屍。

如此涼薄的帖文，是在中印交惡下的一種反擊，但切合中方一貫的「戰狼」風格。以往此類帖文會引來大批小粉紅跟帖支持，形成深具愛國主義的輿論。然而，今次中央政法委卻踢到鐵板。雖然仍有小粉紅留言力挺，卻成不了氣候，反而被一片罵聲掩蓋，大批網民炮轟中央政法委做法，認為「官微發這個是不合適的。你調侃魔笛老仙（指印度總理莫迪）OK，但這是普通老百姓，是受害者。」「做為官媒，發出這樣的內容，真的很不妥。」

就在網民的怒潮中，中國長安網急急將帖文隱藏，卻因而造成反效果，不僅未能壓制罵聲，反而再掀起另一波怒火，網民紛紛嘲諷大罵：「人性高於政治，我不認為對無辜人民的死亡拍手叫好能宣揚國威.......讓大家都見識下堂堂中央政法委的官媒如此狹隘的民族主義」、「有膽發沒膽接受人民的評論？」「作為中國政法委新聞官方微博，你的言論真丟臉。有沒有基本的人文關懷？平民受難就是你用來耀武揚威的工具？」甚至有人已向微博舉報這則帖子「宣揚仇恨」、「地域歧視」。

雖然仍有小粉紅試圖幫忙圓場：「他們的官方可不給中國百姓留口德啊」、「他們民間不管民間還是官方都嘲諷我們」、「鄰居家殺死你家人的時候你們說甚麼了」，卻未能將形勢逆轉。

目前，中央政法委及官媒均未就事件作出反應。而網民在微博發佈的怒罵中央政法委的留言，至今仍未被刪除。

不過，翻查中國長安網這個官方微博，就發現發佈涼薄言論可謂是日常，甚至還藉攻擊印度抗疫不力，來嘲諷曾發表日記揭露武漢市內疫情實況的方方：

新浪微博

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