中共喉舌《人民日報》日前發佈「100句名言回顧黨史100年」，絕大部份出自中共五代領導人，其中毛澤東與習近平各佔30句，其中還包括來自香港抗爭者的「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」，但沒有文革期間的名句入選。

百句中共黨史名言以時間先後為序，建政前有23句，建政後有77句。第一句是毛澤東1925年在《中國社會各階級的分析》提出的「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題」，最後一句是習近平2021年在中共黨史學習教育動員大會講話中提出的「江山就是人民，人民就是江山。」

毛澤東上榜句子還包括「槍桿子裏面出政權」、「十月革命一聲炮響，給我們送來了馬克思列寧主義」等。引人注目的是，毛澤東在《別了，司徒雷登》一文中的「中國人死都不怕，還怕困難嗎？」也上榜，在中美關係緊張的當下，重提這句實意味深長。鄧小平也有14句，包括「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓」。周恩來佔兩句，劉少奇、朱德、陳雲、彭德懷各佔一句，江澤民及胡錦濤各有10句。

習近平上榜句子則有關於環保的「綠水青山就是金山銀山」、「擼起袖子加油幹」，及挪用自香港抗爭者的「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」。由大飢荒後召開七千人大會的1962年，去到十一届三中全會奠定改革開放的1978年，其間包括文革十年浩劫的16年，則沒有任何金句。

對於沒有文革的金句入選語錄，時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示：「當局不希望文革的陰影遺留到現在，甚至不想大家將習近平今天的管治與文革連在一起，而不論語錄表原意如何，上述效果是可見的」。他指，中共對於文革，既不想談，也無辦法如八十年代般全面否定，而習近平亦希望有毛澤東的威信，高調否定文革，對毛澤東的評價會有損害，但另一邊廂又不能肯定文革，所以最好的方法就是淡化文革記憶或影響。

劉銳紹提到，政治掛帥是毛習二人的管治工具，而綜觀100名句，第一句入選的就是「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題」，這句也可以放諸今日的形勢，也就等於中共在問：誰是我們的朋友？朋友當然是第三世界，美國以外的都能夠是自己的朋友，這分得清清楚楚。

劉銳紹特別提到，在目前天下圍中的情況下，語錄提到毛澤東對司徒雷登的說話，「多少一點困難怕甚麼。封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。中國人死都不怕，還怕困難嗎？」目的就是，鞏固國內民心，一致對付外界的敵人。他又笑指，江澤民、胡錦濤等領導，「畀一格佢哋啦，冇又唔得。」

《人民日報》 / 《蘋果》記者

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