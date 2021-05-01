世界衞生大會（WHA）將於5月24日舉行，世界衞生組織聲言WHA邀請觀察員要經過所有會員國以「簡單多數」決議或決定，台灣可能第5次被拒於世衞大會門外。台灣《蘋果新聞網》向多國查詢，包括美國、英國、日本、加拿大及歐洲多國均支持台灣以觀察員身份參加WHA，美國國務院更指，在總統蔡英文上台前，「台灣確實以觀察員身分參加了好幾年世衞大會」，間接點出台灣參與世衞大會的正當性。

美國國務院發言人回覆台灣《蘋果新聞網》時指出，美國長期以來一直支持台灣有意義參與世界衞生組織（WHO），並能取得世界衞生大會（WHA）觀察員身份。在疫情未發生前，美國呼籲世衞「不應辜負其『全民均健（Health for All）』口號，邀請台灣以觀察員身份參加WHA，以及參與世衞」。國務院也讚揚台灣防疫模式不僅保護2,400萬台灣人健康與安全，且台灣慷慨分享科學技術，並向世界各地捐贈了數千萬口罩與數十萬醫療用品，拯救無數生命。

英國外交部回覆台灣《蘋果新聞網》表示，英國持續支持台灣參與「不以主權國家」為資格國際組織，台灣可以為全球利益做出貢獻。日本外務省則指出，在處理全球公共衞生問題時，日本政府對世衞組織一貫主張，就是「不應留下任何地理空白」，日本支持台灣以觀察員身份參加WHA。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4月在國會公開表示，台灣以觀察員身分參與WHA，符合全球衞生利益，加拿大全球事務部回覆台灣《蘋果新聞網》時指出，加拿大持續支持台灣有意義參與國際多邊論壇，並支持台灣以觀察員身份參加WHA。

新西蘭外交貿部發言人則表示，鑑於全球公衞事務的包容性和非政治化的重要性，新西蘭持續支持台灣應以觀察員身份參與WHA的立場，這反映出新西蘭對所有社群與世衞的技術接觸，以及對全球公衞資訊共享與合作的重視。

台灣《蘋果新聞網》

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