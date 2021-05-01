美國貿易代表辦公室（USTR）發表「特別301報告」，指出中國未有完全履行去年簽訂的首階段美中貿易協議中的知識產權承諾，又指中國在疫情期間，輸出大量假冒的抗疫產品，包括COVID-19測試試劑、N95口罩、消毒劑等。另外，中國於疫情時在網絡平台銷售假貨的情況也日趨嚴重。

報告提到，部份國家地區在去年報告來自中國的大量COVID-19測試試劑、N95口罩等個人防護裝備（PPE）、消毒劑、清潔劑等仿冒品。報告又批評中國繼續是世界主要的假冒和盜版商品的來源地，反映其沒有採取果斷的反盜版執法。根據版權持有人的報告，假藥、農藥及受管制的製藥原料，在中國仍能廣泛生產、銷售，對公眾健康安全構成威脅。

報告又指出，中國雖然在2019年修訂藥品製造的監管法例，但因缺乏針對假藥及其成份的監管協調，令執法欠缺成效。

報告表示，中國擁有全球最大的電子商務市場，假冒商品在網絡銷售的情況日益增加，疫情大流行期間，仿冒品銷售轉向網絡平台，亦增加了版權持有人追究的困難。

除了產品之外，報告又指中國有數以千計的影音串流平台，除了播放侵權的娛樂影視內容外，也充斥未獲授權的科學、醫學和技術的期刊和論文，認為中國當局應對相關平台持續採取打擊行動。

非法訂閱影音串流平台在中國十分猖獗外，報告也指出，香港、台灣、新加坡、泰國、巴西、阿根廷等地也有同類問題，而中國更是相關設備的製造中心。

在提及台灣時，報告指台灣修訂《營業秘密法》後，最具意義的案件是台灣一家半導體企業與其3名前員工協助一家中國國有企業竊取美國企業商業機密，法院對該半導體企業與員工作出有罪判決。這項判決案例是美台檢調單位實質合作成果。

報告並肯定台灣在商業機密強化上的努力指出，近期有部份貿易夥伴已經加強或正致力於強化商業秘密制度，包括歐盟與台灣。

USTR網站／中央社

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