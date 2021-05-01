美國上月放寬對台交往指引後，美國駐法大使館昨日（4月30日）邀請台灣駐法代表進入官邸交流，是台美斷交以來首次。美國駐法代理大使重申，美方支持台灣參與國際組織，雙方將繼續深化交流，共同努力維持印太地區和平穩定。

美國代理駐法國大使阿傑勒（Brian Aggeler）今天邀請台灣駐法代表吳志中赴官邸午餐敘會，這是自1979年台美斷交以來，美國駐法大使館邀請台灣駐使進入官邸交流的首例。

餐敘中，雙方就印太區域穩定、台灣成功防疫經驗、擴大台灣國際參與、台灣經貿實力及共享普世價值等進行交流。

阿傑勒在會面中重申支持台灣參與世界衞生組織（WHO）等國際組織，也表示雙方將繼續共同努力維持印太區域的穩定與和平。

吳志中感謝美方的堅定支持，盼雙方基於共享民主、自由及人權等普世價值強化夥伴關係，並深化合作交流。

對於這場睽違40多年的駐法國的台、美官方交流，吳志中表示：「台灣與各國交流開始邁向正常化，中國不能再禁止我們與世界正常交流。」

吳志中續稱：「美國從（前國務卿）蓬佩奧（Mike Pompeo）到（現任國務卿）布林肯（Antony Blinken）也不再接受中國過去的威脅方式，開始與台灣朝向正常交流的方向走，極具象徵意義。縱使因國際現實而沒有外交關係，但共同合作、尋求未來，是人類往前走的基本態度。」

雙方見面氣氛融洽，美國駐法大使館會後也在Twitter發文，寫道：「美國代理駐法國大使阿傑勒與台灣駐法代表吳志中會面。他強調美國與台灣民間長久以來的友誼、兩方共同的民主價值，以及台灣在印太地區安全與繁榮上的重要性。」

美國國務院4月9日公佈最新對台交往準則，放寬美國官員與台灣官方接觸的限制，令彼此官方可更自由交往。

中央社

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