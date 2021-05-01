上海前首富周正毅（傳改名「鄒振義」），2007年涉行賄等罪判囚，去年提早出獄，他上月18日首次公開露面，高調舉行60大壽壽宴。席間有6名上海的電視台主持人上台為周祝壽，引起當局震怒。有報道指，6人已被「雪藏」，勒令檢討，有管理責任的領導亦會被追責。

周正毅「不忘初心」壽宴觸怒官方後，涉事的6名電視台主持人，分別是東方衞視的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及第一財經的戴劉菲已即時被列入黑名單，停止參與節目。

近日更有網上消息指，他們每人收取了10萬元人民幣（約12萬港元） 出席壽宴，事件發酵後「中紀委派工作組進駐處理」等。

至昨日（4月30日），網上再有圖片流出聲稱處分結果已出爐，參與晚會的5位主持人被無限期吊銷主持人證，無限期禁止在上海地方台出鏡，陳蓉將被解除東方衞視相關職務。同時，朱楨、程雷及倪琳一年內領取單位最低工資，解除未來兩年內全部績效，未來一年不准在其他地方台露面。

《星島日報》今日則報道，上海廣播電視台在4月26日已召開辦公會，全台中層也接到通報和警示。通報指，4月18日當晚獲悉有主持人參加周正毅宴會並發表不當言論，已迅速要求涉事人員離開，6名主持人在當晚8時至9時先後離開。

上海廣播電視台黨委認為6人有悖於《播音員主持人職業道德準則》等要求，其中兩名黨員主持人還違反相關黨紀條例，「嚴重缺乏政治意識」。會議決定停止涉事主持人參加各級重大現場活動的主持工作和節目錄製工作，停播涉事主持人的主持節目、形象代言及公益宣傳片，取消涉事主持人年度評優資格，6名主持人要作出深刻「書面檢查」。

另外，台紀委、紀檢監察室已就事件立案，黨紀政務處分涉事主持人，負管理責任的領導也會被追責。

通報又指出，台黨委將「深刻吸取教訓」，全面提升隊伍「堅定政治立場、把握政治方向的能力」，杜絕類似事件再次發生。電視台將全面開展年度第二輪主持人「復訓復試」，組織「思政教育」系列培訓講座，落實主持人全員參加黨史學習教育，切實提高主持人的「政治意識」和「大局意識」。辦公會澄清事件由台紀委在市紀委指導下處理，網上關於「中紀委派工作組入駐」屬謠言。此外，涉事主持人均以個人身份受邀參與活動，未作為該場活動的主持嘉賓，也未收取任何費用。

中國播音主持網／《星島日報》

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