美國再向中國發出不要改變台海狀況警告。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）已向中國清楚傳遞上述訊息，強調美國會遵守提供台灣防衞能力承諾，並指其他印太區國家應同樣就台海穩定表達關注。

沙利文昨日（4月30日）參加一個美國總統拜登就職100天的研討會時表示，中國進行戰略調整，令中共總書記習近平將台灣列入外交政策核心議題，增加對台壓力。

他指，美國無意遏制中國或發動新冷戰，美國要做的，是結合盟友，為價值觀而戰。台灣在防疫、應付社交媒體假消息等均值得學習，美國應該在不同領域站出來支持台灣，但不代表試圖升級台海局勢或改變現狀，而是兩個民主政體嘗試一起解決重大問題。

沙利文表示，美國立場簡單而一貫，即建立在「一個中國」原則、《台灣關係法》與六項保證上。他指，拜登政府在台灣議題上的立場非常明確，也已經對北京清楚表態。同時，美國也與其盟友就此作了確認，一如早前與日本首相菅義偉訪美時，確認大家對台灣有相同的、不應單方面改變台海現狀的立場。

他還提到美日印澳四方會談，其讓有能力的民主國家一起建立以共同價值觀為基礎的國際體系，進而創立良好環境因應中國、俄羅斯的侵略行為。

若中國繼續對台咄咄進逼。沙利文指，美國會繼續履行《台灣關係法》的義務，向台灣提供武器裝備和技術服務，讓台灣有足以自我防衞的能力；美國也要提高印太地區其他國家對台海議題的關注，不只是美國，讓區域盟友都出言強調重視台海穩定。

他又指，拜登上任後重振盟友和夥伴關係，雄心勃勃的基礎設施和科研投資計劃，以及復甦計劃後美國6.5%的高經濟增長預期，中國都看在眼裏。他說：「我認為，這將讓他們（北京）重新思考，他們是否能舒適地放鬆下來，並假定美國正在走下坡路。」

《日經亞洲》／台灣《蘋果新聞網》

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