隨着中美動作不斷，台海局勢急速升溫。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）昨再警告中國，不要改變台海狀況並強調美國會遵守提供台灣防衞能力承諾，呼籲其他印太區國家就台海穩定表達關注。然而，解放軍不僅五一勞動節「無休」，繼續派軍機闖台灣空域，一連5天的五一假期後，還將在台州白沙島附近海域進行實彈射擊訓練。

軍事迷「台灣西南空域」Facebook專頁指，解放軍機今早進入台西南空域ADIZ（防空識別區），台空軍空中監控，並在上午10時27分廣播驅離：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2,000公尺（米）的中共軍機注意，你已進入我ADIZ影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」紀錄顯示，今年解放軍機擾台已達101天。軍事迷亦指出，台灣西南空域附近還有3架美軍軍機飛行，包括EP-3E、KC-135及E-8C各一架。

另外，浙江海事局今日亦發佈航行警告，指5月6日至9日間，每天6時至18時，會在台州白沙島附近海域進行四點連線實彈射擊訓練，禁止船隻駛入。台媒報道時形容：「五一假期後，台灣海峽又將不平靜。」

據悉，去年8月，浙江海事局也在台州白沙島附近海域發佈航行警告，當時解放軍東部戰區公佈在台灣三面進行實戰化演練。不過，針對今次實彈射擊訓練，大陸國防部官網、解放軍東部戰區還未有進一步公告。

另外，日本防衞省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）昨日公佈，解放軍一架反潛巡邏機及一架電戰機飛越日本宮古海峽空域，其中一架最遠抵台灣東部外海空域後才飛返，日本航空自衞隊戰機一度緊急升空因應。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網

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