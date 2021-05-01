彭博社報道，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）表示，包括百度、騰訊發行的33個應用App與服務無關的個人資訊，已違反規定。這些地圖導航等APP的營運商，需在10個工作日內糾正問題，否則將受到處罰，但未詳細說明細節。

網信辦表示，當局最近審查民眾廣泛使用的應用程式，發現某些程式未經用戶同意便蒐集個人資訊，或是發行商試圖說服用戶提供聯絡人權限等。網信辦3月便公告規定，將禁止手機APP發行商以「用戶不提供個資」為由、拒絕提供基本服務的行為，承諾切實保護互聯網用戶的權利。

14歲「豬堅強」情況很糟

2008年四川汶川大地震發生後，被埋廢墟36天的一頭豬奇蹟生還，事後被取名「豬堅強」。牠事後被成都建川博物館館長買下，一直居於博物館內。飼養員表示，14歲的「豬堅強」近期腿部已很不方便，起身時也很吃力，必須依靠人類幫助才能站立，稱牠或即將離世。博物館館長更發佈影片表示，「豬堅強的情況很糟」。

江西地盤挖出10恐龍蛋化石

江西贛州于都縣寬田鄉楊公村一處地盤，近日意外挖出10枚橢圓形、飯碗口的「石疙瘩」，經專家鑑定，是6,600萬年前「白堊紀時期」的恐龍蛋化石，部份表面仍留有蛋殼殘留，其內部無核，充填着泥和沙石。有網民笑指這些化石的樣子與牛肉神似，不少人更稱看到這些化石都「看餓了」。但亦有人表示若非專業人士，還真看不出來這些是化石，以為只是普通的石頭。目前，這批恐龍蛋化石已被收入於都縣博物館內。

青口毒素隨氣溫上升而增加 不易進食

河北秦皇島市海洋和漁業局發出預警，提醒市民近期不要採集、買賣、食用海虹（港稱青口）。局方表示，青口體內麻痹性貝類毒素含量，會隨氣溫升高而增加，3月下旬開始，要到6月才會降至判定限量值以下。

通報指出，北方沿海縣市近年來發生多宗因食用青口引起的麻痹性貝類毒素中毒事件。秦皇島市海洋和漁業局近期檢測結果顯示，這種麻痹性貝類毒素含量已超出安全限量標準2倍以上，如果食用極易引起中毒，導致出現四肢肌肉麻痹、頭痛惡心、流涎發燒、皮疹等症狀，嚴重的會導致呼吸停止。赤潮高峰期時，不要採捕和購買食用野生貝類，其他時期則要到信譽良好的販商購買，烹飪時應先除去內臟。

中央社／彭博社／荊楚網

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