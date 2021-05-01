「五一的高鐵，趕出了春運的感覺！」被稱為史上最火爆、堪比春運的五一黃金周正式展開。今天發送接近60萬人次的上海虹橋火車站，面對這場「五月大遷徙」，就連人臉識別和健康碼都要讓步。

《蘋果》特約記者今日一到虹橋火車站，便見推着行李箱、背着大包小包的旅客邁着急促步伐，迎接這場久違的大遷徙，沿路有架設好的圍欄鐵馬管控人流，候車站裏的擠滿了人，一如疫情前多個長假期。

其實未到正日，在內地早已感受到這股出遊浪潮的熱度，不論出發抑或回程都一票難求，4月30日的高鐵票比5月1日的更早售清。皆因不少人都特意拿年假駁假，提早出發，一名上班族表示：「公司前兩天已經開始少人上班了，到了29日都沒人了。」

現時乘坐高鐵，都要人臉識別加刷身份證才能進站，不論民眾願不願意接受，這都已成為生活常態，官媒甚至以這項技術為傲，宣示其領先全球。不過掃臉時小問題百出，例如戴眼鏡、戴帽或忘記除口罩，就不能功掃到，浪費時間。

今天在上海虹橋火車站，記者見加開了多條人手檢票通道，以加快進站程序。乘客只要出示身份證和暫時除下口罩，讓工作人員望一望便可進站，等同不用人臉識別。趕車的乘客猶如見到曙光般爭住上：「走人工的！」不但可免除掃臉，虹橋火車站甚至沒有要求乘客出示近年進站、去景區都要出示的健康碼，以及顯示旅客去過哪些省分的「行程碼」。

其實，以往在車站入口，總有不少乘客臨急臨忙，打開健康碼或重新「刷臉」登記，導致人流積壓；今日也有不少網民抱怨，多個車站人流太多，完全沒網絡訊號可供掃健康碼，為此糾纏了20多分鐘才能進站。

沒料到面對這場堪比春運的旅客大遷徙，在虹橋火車站竟有如斯大「福利」，從進站、安檢到檢票上車，只花了15分鐘，與微博上網民抱怨其他車站的不便相比，猶如兩個世界，亦不禁讓人反思，究竟平日的刷臉、掃碼，是給誰添了方便？

《蘋果》特約記者

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