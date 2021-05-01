今日（1日）是五一假期首日，京廣高鐵卻因大風影響鐵路供電，導致部份列車延誤，大批旅客滯留北京西站車站入口。

有旅客透露，原本買了晚上7時23分出發的車票，卻因南廣場的入口堵塞，「列車都開走了，我還沒有進到站內」。他抱怨現場一片混亂，無工作人員指引。有旅客亦批評，北京西站播報消息滯後，應急管理不足，「拿個小喇叭廣播，現場那麼多人怎麼可能聽得清？」有旅客等了3小時，發朋友圈調侃要找人打牌，結果剛發完列車就來了，但她說：「這樣的小插曲沒有影響到自己旅行的心情。」

據北京鐵路發佈消息稱，河北石家莊鐵路公安處通報，今日中午，京廣線高鐵定州市境內因大風致接觸網故障，造成部份列車延誤。

受事件影響，多班由北京西站開出列車停運，明日出發的3列列車也將停駛。據北京西站指，今日預計旅客發送量超22萬人，但目前滯留在北京西站的旅客人數無法估計。而受此次故障影響致未能如期乘車的旅客，可辦理全額退票手續。

據悉，北京西站事後已啟動應急預案，積極與列車聯繫，並根據列車延誤情況加強廣播宣傳；同時安排休班幹部職工上班、在入站口實行限時進站措施，以及做好對候車旅客的解釋和引導工作。另外，在售票廳安排足夠人手，為旅客辦理改簽、退票業務。

光明日報全媒體／澎湃新聞／界面新聞／新華社

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