【本報訊】海軍原副參謀長宋學因涉嫌嚴重「違紀違法」，被罷免本屆全國人大的軍方代表資格，他成為第五位被終止本屆全國人大資格的軍方代表。

處分後需進入司法程序

據資料顯示，迄今已至少有四名本屆的軍方全國人大代表被終止資格，包括解放軍戰略支援部隊原副司令員兼參謀長饒開勳、西部戰區陸軍原副司令員徐向華、海南省軍區原政治委員葉青及江蘇省軍區原政治委員孟中康。

不過，四人均因「嚴重違紀」問題被終止人大職務，而非如宋學般因「違紀違法」問題。對上一名因「違法」問題而被處分的海軍將領，已是2015年的北海艦隊原參謀長程傑。

時事評論員劉銳紹向本報分析指，相比上述「違紀」的四人，宋學的「違紀違法」問題預視着他被黨內、軍內處分後，還需要轉到司法程序，處理「違法」問題。此外，宋學的全國人大軍方代表是被海軍召開軍人代表大會「決定罷免」，此前的四名軍人代表則是被「責令辭去」人大職務，這兩點均顯示宋學所涉及的案情遠較四人嚴重，甚至不排除軍方內部如軍紀委已率先處理事件，不過未有公開而已。

除軍隊反腐外，中央紀委國家監委昨日公佈，海南省委原常委、三亞市委原書記童道馳已因嚴重違紀違法問題而被開除黨籍和公職，案情被指涉及大搞權色交易及非法收受巨額財物等。