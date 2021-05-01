印度第二波疫情急速惡化，5月1日通報新增逾40萬宗確診個案再創單日新高。在當地工作的台灣人至少有11人感染，其中一位在當地科技公司工作的台灣員工更因而去世，是台灣駐印度代表處迄今接到通報中首位在印度染疫身亡的個案，台灣中央社報道，死者生前曾接種大陸的科興疫苗。

去世的楊姓台灣員工今年49歲，下午在新德里衞星城市古爾岡（Gurgaon）一間醫院不治。他所屬的公司已聯繫其家人，預計會將遺體火化，再經駐印度代表處協助辦理相關文件後，將骨灰送回台灣。台灣駐印度代表葛葆萱已指示要盡全力協助死者家人辦理後事。

中央社引述知情人士透露，死者所屬科技公司在印度古爾岡共有8名台籍員工，都曾接種過科興疫苗，但包括楊姓員工在內的5人仍在本周感染，楊姓員工則住進古爾岡的醫院治療。

知情人士又說，楊姓員工入院後恢復狀況不錯，並曾求台灣駐印度代表處協助，轉到設備更好的醫院治療，但今天下午病情突然急轉直下，最後不幸離世。

由於印度包括新德里在內的國家首都區，疫情急速惡化，因此，葛葆萱今天上午還特別呼籲在印度的台灣人應該去接種疫苗，確保自身安全。

中央社

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