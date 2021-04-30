本港上市公司「中國創新投資」、「中國趨勢」行政總裁向心和妻子龔青，兩年前被中國前情報人員爆料是中共間諜，遭台灣當局扣查；其後兩人因購買台北豪宅，被控違反《洗錢防制法》。台北地方法院昨天開庭，向心夫婦否認控罪，更反指控台灣檢察官盲目起訴：「不僅是侮辱我個人，也侮辱香港金融體系！」

購台北豪宅被控違法

向心（58歲）及龔青（51歲）昨在律師陪同下出庭，他親自發言，表示因案件被限制出境，向法官強調：「我根本無罪！」並自言在港從事大手交易30年，一直公開透明，程序嚴苛，「非常不能認同」遭台灣檢察官盲目起訴洗錢及虛假交易。向心辯護律師指，向心2015年向中國國太集團賣出股權，翌年，國太爆出非法吸金案，向心當時立即辭去國太董事職務，並主動向香港警務處、證監會舉報，配合調查，最後向心在中國、香港均未被起訴，還獲香港政府發無犯罪紀錄證明。

龔青也親自發言，表示她只是家庭主婦，「沒有參與丈夫的公司事務，更別說洗錢。」法官決定本月28日再開庭，要求檢察官屆時針對辯護人的質疑作出回應，也要求向心辯護律師提交香港無犯罪紀錄證明、向心香港賬戶滙入台灣買樓資金的總額等證據。

本案源於2019年底自稱「共諜」的男子王立強逃往澳洲尋求庇護，爆料指向心是中國人民解放軍港台地區情報工作負責人，向心夫婦被台灣當局限制出境至今。當局依國安法案清查，發現向心和龔青原籍中國大陸，向心更是中校退伍，1993年入籍香港經商。2016年起，向心夫婦頻繁到台購入豪宅，當局發現向心與國太簽約，須將收受的2.3億港元回流到國太。檢方認為，向心明知國太因為違法吸金遭查辦，仍收受國太吸金獲利滙至台灣買豪宅，以涉犯《洗錢防制法》起訴。

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