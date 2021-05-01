中美交惡，牽扯台灣問題，再次從美國政要的言論看出端倪。美國國務院主管經濟、能源與環境事務的前國務次卿克拉奇（Keith Krach）去年9月訪台，成為40多年來訪台級別最高的現任美國國務院官員。克拉奇最近接受美媒專訪時談及當日訪台行程，他讚賞台灣是民主和資本主義的榜樣，對於中國國家主席習近平，克拉奇只有一句話：「不值得信任。」

美國之音周六（5/1）發佈克拉奇的專訪內容，他談到去年的訪台行程，目的是參加前總統李登輝總統的追悼會，也藉此和台灣政府及商業人士進行交流。克拉奇透露，他促進台積電和美國達成一項金額達120億美元（約936億港元）的合作協定。他說：「這是美國歷史上最大的一筆在岸交易。台積電也許是對美國國家安全最重要的全球性公司。這是一次很好的經歷。我們實際上在兩周內完成了這筆交易，他們還帶來了他們的生態系統。我真的認為這真的有助於加強美台關係。」

克拉奇接着指，台灣在印太地區是「民主和資本主義的一個榜樣，實際上他們是整個世界的榜樣」。

克拉奇訪台期間，解放軍派出近20架戰鬥機、轟炸機在台灣附近活動挑釁。克拉奇認為，兩岸緊張形勢確實在過去數月來加劇，而美國應該要把防衞台灣列入重要議題，他說：「我認為當涉及到防衞台灣時，這真的很重要。」

對於中共迫害新疆人權並進行種族滅絕，他認為：「種族滅絕是應該受到懲罰的。這些是世界上正在發生的一些最嚴重的反人類罪行。因此，我認為呼籲這一點是非常重要的。我認為，它體現了習近平總書記的三C原則：隱瞞（concealment）、吸收（cooption）和脅迫（coercion）。現在它已經發展成為種族滅絕。我呼籲全世界的人們聯合起來，為此採取行動。」

今年1月，克拉奇與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等20多名特朗普政府官員被中國政府制裁。對此，克拉奇認為遭到中國制裁反而是一枚「榮譽勳章」，他強調：「我不會向習總書記屈膝，我認為其他人也不應該。」至專訪結尾，他更向習近平說道：「我想我會說世界不信任你。你對我的制裁對我來說毫無影響，但它向拜登政府發出了一個信號，向全世界的商業領袖發出了一個信號，你不值得信任，而且會有後果。」

美國之音/ 台灣《蘋果新聞網》

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