（新增：內容）內地藝術家張明信參加ARTCLOUD中國SAP（The Signature Art Prize China）藝術大獎，其作品《197》成功入圍，未料他在「創作說明」中竟寫道，這是他兩年內以「非正常方式」獲取197件女性內衣褲作為「展品」呈現，還附上一段盜竊過程影片。有民眾發現後爆料給媒體並報警，輿論令主辦方隨即取消其參賽資格，並下架作品。不過，北京警方昨（4月30日）通報指，這些內衣褲是張男買來的，但他虛構是盜竊所得，已對他採取刑事強制措施。

據悉，SAP藝術大獎於2006年於英國創辦，專為表彰中青年藝術家領域的藝術獎項。ARTCLOUD中國SAP藝術大獎由ARTCLOUD獨立營運，同時是中國首個國際青年藝術家獎項。

北京一名沈姓女子日前為這項藝術大獎投票時，赫然發現作品《197》的作者張明信自爆，作品是以他在2018年至2020年間偷來的197件內衣褲作為素材，還附上47秒長的盜竊過程影片。她隨即於4月26日聯絡組委會，要求主辦方撤掉作品，並嚴肅跟進事件。沈女更在網上公開事件，同時向北京市公安局舉報，警方隨後聯絡她表示正在調查。

從沈女提供的截圖可見，截至組委會下架作品前，網絡投票結果顯示，《197》共獲得8,452個讚。如果根據4月29日的點讚數據，《197》在170個參賽作品中排第四位。至於作者張明信，據內媒指，他於1985年出生於山東省滕州市，2008年畢業於湖北美術學院版畫系，主要從事平面繪畫及觀念藝術。

事件迅速在網上發酵，SAP藝術大獎官方微博4月28日發消息稱，尊重當代藝術的表達自由與藝術家的創作理念，但與此同時應遵守法律法規，倡導守護文明的網絡環境，故取消張明信的入圍資格，刪除其作品訊息，停止相關作品的傳播。

翌日，內媒記者聯絡到ARTCLOUD一名工作人員，對方指SAP獎項的作品都是藝術家自行上傳，所有藝術家在平台註冊時需簽署用戶協議，當中說明禁止上傳一切違反中國法律的作品內容。發現作品《197》有問題後，主辦方已即時下架及刪除張明信在iArt平台的賬戶，同時發佈公告公佈取消其在SAP大獎的入圍資格，並配合相關部門處理。

有律師指，若張明信真的有3次以上的入室盜竊行為，便可能構成盜竊罪，可處拘役、有期徒刑。而張明信不僅將偷來的內衣褲公開展覽，還公開47秒盜竊影片和邀請他人拍攝其盜竊行為，這些情節或成為盜竊罪的加重情節。不過，具體懲處仍須由公安機關通過了解盜竊的次數和被盜物品的價值來確定。而ARTCLOUD在事件中是否觸犯法律取決於公司是否知情，若在群眾舉報後仍置之不理即觸犯法律；如選擇在舉報後刪除超連結等操作，則不用承擔法律責任。

不過，警方調查後卻發現，這些內衣褲原來並非偷來的。4月30日，北京警方通報稱，疑犯張明信（35歲）參與某網絡展覽作品中的內衣為自行購買，隨後經編輯圖片、擺拍影片等方式虛構為盜竊所得，經網絡傳播後，造成不良社會影響。目前，警方已依法對張男採取刑事強制措施，案件正在進一步處理中。

警方公佈的「神轉折」似乎並未能為事件畫上句號，反而帶來不少問號。不少網民對警方的處理感到不解：「既然是自己買的，為甚麼要採取刑事措施？」「既然不是偷的，那違法麼？」「無語，我拍電影拍了一個殺人犯，那麼這個人真的殺人了嗎？」「美國式執法，他又不是偷的，強制？」

《新京報》／新浪微博

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