台灣出現華航機師及檢疫酒店員工感染群組，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，將感染源指向外籍航空機師。有台灣機師質疑，飛往某些國家時須經抗原檢測，回台後還要做核酸檢驗，但外籍航空機師到台灣卻是免檢，「這很不公平」。專家認為，只要外籍航空機師來台後落實做好防護，確實可以不用檢測；若他們到台全部檢驗，一旦出現高比率的陽性，台灣將要全部收治，而且飛機也飛不走了。

針對外籍航空機師是否需要採檢，陳時中昨日表示目前已安排外籍航空機師入住桃園2間防疫旅館，與台灣機師分隔，除非強烈懷疑有疑似個案，不然無法強制採檢，但如對方出現症狀或提出要求，則會安排採檢。

指揮中心發言人莊人祥則說，外籍機師到台灣後，會經機場專用通道離開，再由專車送到防疫旅館，入住防疫旅館的休息時間介乎1至3日不等，休息過後即駕機離境。防疫旅館也曾有確診患者入住，但未有出現疫情，因此，只要旅館人員遵守防疫規定及標準作業流程，即可避免感染。

此外，莊人祥說，依目前採驗規定，一旦檢驗為確診患者就必須入院治療，若外籍機師經採檢驗出陽性都要收治住院，屆時也就無法駕機離台；不過，外籍機師在防疫旅館休息期間，若出現身體不適，仍應主動通知旅館人員，再研判是否安排採檢。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民則說，外籍機師到台屬於過境，沒有接觸民眾，即使個人感染對島內疫情也無影響，所以只要確保外籍機師過境期間都有做好防護，有無採檢並非防疫關鍵。

台灣《蘋果新聞網》

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