曾經聲言中國人權「14億中國人民滿意，外方有甚麼資格和理由不滿意」、公然恐嚇瑞典記者的戰狼外交官，中國駐瑞典大使桂從友，竟在電視鏡頭上批評當地記者悠野（Jojje Olsson）時，批評他「不在中國研究中國問題，跑到台灣」，犯上承認是「台灣不是中國一部份」的邏輯錯誤，他之後才結巴地加上「台灣也是中國的一部份」。

桂從友周三接受瑞典電視台黃金時段節目「30分鐘」訪問，被主持人要求解釋常駐台灣的悠野被中國駐瑞典大使館威脅，聲言若繼續寫大陸的負面報道「將面臨後果」。桂從友結巴地回答稱：「首先悠野自稱為中國問題專家，但他既不在瑞典解決中國問題，也不在中國研究中國問題，而是跑到……曾經在台灣……和中……台灣也是中國的一部份，但他在台灣分裂當局，勾結在一起，頻頻發表反華錯誤言論。」

目前身在台灣、2016年起被禁進入中國的悠野，因為報道大陸抵制H&M的新聞，被北京當局批評判，中國駐瑞典大使館曾經4次寄信給他，信中聲稱，悠野「長期和台灣獨立派人士串通，編造假新聞抹黑中國，已經超過5年時間沒來過中國，卻立起招牌，宣稱自己是中國專家」，信件末中國官方更要求悠野「立刻停止這種非法行為，否則最終將面臨自身行為，所帶來的後果」。

瑞典YouTuber Lukas Engström則指，北京當局官方在國際場合，一直聲稱「台灣、中國同屬一國」，但警告信卻以「悠野不住在中國，就沒資格評論中國政府」，「顯然台灣在這封信上，被中國官方認證『並不屬於中國的一部份』」。桂從友在電視上的說法，與警告信中出現同樣的邏輯問題。

悠野先前也指中國外交部發言人華春瑩也認同「台灣不屬於中國」。英國廣播公司（BBC）駐北京記者沙磊（John Sudworth）早前亦因為報道而遭北京威脅，轉駐台灣，華春瑩稱沙磊「出國前」沒有說，意思就是台灣不屬於中國。不過翻查中國外交部例行記者會的文字紀錄，華春瑩當日未有使用「出國」一詞，只說他「沒有通知中方主管人員和沒有履行任何常駐記者離任手續的情況下，不辭而別」。

台灣《蘋果新聞網》／民視新聞網

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