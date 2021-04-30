台灣爆出首宗防疫旅館確診個案，影響持續擴大。中央流行疫情指揮中心公佈昨新增三宗本土確診個案，均為諾富特華航桃園機場飯店員工，包括房務部兩人及餐飲部一人。指揮官陳時中表示諾富特累計至今有四人確診，確認屬於「飯店群聚」事件。其中，首名重症主管隱瞞行業三度到私家診所看診，增加社區傳播風險。

重症主管隱瞞行業看診

陳時中昨表示，207名諾富特飯店員工已全數檢測完畢，但這兩天會繼續採檢血清抗體；昨天確診三名諾富特員工，近期皆無出境紀錄。其中一名20多歲房務部男員工，前天因發燒已送院檢測及隔離治療。另外兩宗確診個案都是前日送到集中檢疫所才出現症狀，分別是一名20多歲的餐飲部女員工，以及另一名60多歲的房務部女員工。

諾富特前日出現首宗確診個案，40多歲的男主管在飯店負責檢查房間環境清潔，偶爾協助機組人員購買物品，工作期間佩戴口罩及手套。上月17日起，男主管出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及氣喘等症狀，上月19日至26日間到新北市三重區一間診所三度求診。

該診所醫生昨受訪表示，曾詢問是否有接觸史及其職業，但患者回答沒有，更隱瞞行業類別。該診所三名醫護人員目前正居家隔離，另外16名同場病人有戴口罩，需要自我健康管理。華航機師感染群組至今已有五名機師及三名孩童抗體陽性，其中三小童IgG陽性，代表 「曾經感染」，對此專家憂心說，「病毒可能已在社區流傳兩個月」。

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