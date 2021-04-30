內地「五一」連假今日開始，一系列有關經濟民生的新政策新法規正式實施，包括犬隻出門必須佩戴狗繩、「直播帶貨」主播必須年滿16歲、騙取醫保基金加重罰款等。有關佩戴狗繩的新規定，不少內地網民表明十分支持，但令人不解的是很多留言認為應該「殺狗罰人，雙管齊下」，更揚言「不牽繩的狗，應該一律捕殺！」

用戶可拒供非必要資料

內地《動物防疫法》今日起正式實施，要求狗主帶犬隻出門，應按照規定佩戴「狗牌」並繫上狗繩，還需要定期接種瘋狗症疫苗，防止犬隻傷人、避免傳染病散播。

如狗主未有為犬隻接種瘋狗症疫苗，初次違例最高罰款1,000元人民幣（下同，約1,200港元）；逾期仍不接種，最高罰款5,000元（約6,000港元），犬隻可人道毀滅。

由國家網信辦等部門聯合發佈《常見類型移動互聯網應用程式必要個人信息範圍規定》，同樣今日實施，規範地圖導航、網上叫車、即時通訊、網購等39類常見手機程式的個人資料範圍，要求開發商不得強迫綁架用戶提供非必要個人資料，即使用戶不提供，開發商亦不能拒絕用戶使用基本功能服務。

同日實施的《醫療保障基金使用監督管理條例》，強調醫保基金專款專用，如騙保，均可罰款騙取金額的兩倍以上、五倍以下。

中新網