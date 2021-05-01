中國力推的「一帶一路」倡議再傳負面新聞。美國非政府組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch）周五（4月30日）發表報告，指中國勞工被誘騙到亞洲、中東和非洲等地後，遭扣押護照、拖欠工資、限制自由及超時工作等，強迫他們全年無休工作，受傷後無提供醫療，導致傷殘，其至有工人感染新冠肺炎後未獲治療，有人因而死亡。

報告指，該組織去年7月起，聯絡到分佈在亞、非及中東近百名在「一帶一路」工程的中國工人、網絡公民記者和當地華人義工等，其中22名工人接受深度訪問，發現他們普遍存在強迫勞動問題，涉及護照被扣留、限制行動自由、超時工作、無假放、拖欠工資、欺騙性招募、虛假承諾、恐嚇、威脅、欠醫療、言論自由受限、帶頭抗議工人被懲罰等問題。

美國傳媒引述律師指，工人被迫不斷工作或不獲准離開，等同「強迫勞動」。

有受訪工人表示，最初以為國外待遇較佳而出國，但很快便後悔，他們被要求超時工作，試過一日工作12小時，全年做足365日；有人因工傷未獲治療變成永久殘疾，卻又沒有賠償，亦有許多工人在工地和宿舍爆發新冠肺炎時受感染。

報告指，超過95%工人的護照扣押，要求提早離開僱主又要求等於數月薪金的賠償。

工人即使向中國使館求助也未能獲得幫助。中國工人在當地不能自由更換僱主，沒有權利組織工會或罷工，一些帶頭抗議的工人會被懲罰。由於身在外地，他們難以尋求中國法律保護，強迫工人勞動的中國公司也不會受罰。

疫情全球爆發後，中國限制飛往中國的航班，中國工人無力支付高價機票費用、無法通過中國政府的檢測要求，或被公司無法找到新工人為由，拒安排工人回國，令他們被迫留在工地繼續工作。

「中國勞工觀察」呼籲，使領館應加強保護工人，增加「一帶一路」國家往中國的航班，提供勞工包機，並建立以受害者為中心的保護和賠償機制。

「中國勞工觀察」成立於 2000 年，是位於美國的非牟利機構，目的在爭取工人權益和支持中國工運。

中國勞工觀察

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