【劍拔弩張】

《經濟學人》最新一期以台灣為封面故事，題為「地球上最危險的地方」。文章直言，美國意識到中共25年來不斷壯大海峽軍力，現已具打擊美台軍艦及美國駐軍基地的精密導彈，在大陸攻擊台灣的模擬戰爭中，美國已經開始輸了。台灣總統蔡英文昨回應表示，雖然中國對台灣的威脅確實存在，但政府絕對有能力管控各種風險，為台灣建立安全屏障。

《經濟學人》以台灣雷達圖為封面，左有中國五星紅旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，簡潔寫出其封面故事：「The most dangerous place on Earth（地球上最危險的地方）」。文章認為，過去數十年，藉着行使高質素的模糊態度，美國與大陸維持平和對待台灣議題。美國認知到「一中原則」，但也用70年確保兩岸並非「一」，而是「二」。

指美不援台 華勢一夜主宰亞洲

文章明言，時至今日，戰略性含糊正崩解，美國日漸疑懼不能再阻止大陸武力犯台。印太司令戴維森3月告訴國會，指擔心大陸最快2027年犯台。文章分析中共軍力，稱過去五年，大陸海軍擴大90艘船艦與潛艇編制，數量是美國在西太平洋的四至五倍。

大陸每年建造過百架尖端戰機，部署太空武器，且擁有大批精密導彈，可以擊中台灣、美國海軍船艦，及美國位於日本、南韓與關島的基地，在大陸攻擊台灣的模擬戰爭中，美國已經開始輸了。文章認為：「如果第七艦隊（太平洋艦隊）沒有出現，中國將在一夜成為亞洲主宰者。美國的盟友也將承認不能倚靠美國。二戰以來的『美利堅和平』將潰散。」

文章又指：「美國無人知曉習近平的傾向（戰爭還是維持現狀）……中國的不耐煩很可能與日俱增。習近平對風險的胃口可能更高，特別是如果他打算以統一台灣換來政治光環。」美國前國安顧問麥馬斯特近日指出，台灣目前正處於「極度危險」時刻，北京是否出兵攻打台灣的關鍵時間，很可能是2022北京冬奧和中共二十大之後。

情報總監：港局勢促台偏獨

對於兩岸問題，美國國家情報總監海恩斯昨日出席聽證會時直言，若美國從戰略模糊，轉為明確表態願意干預台海突發事件，大陸會認為這是「嚴重破壞穩定」，這將使大陸透過軍事等力量，積極破壞美國全球利益。她也認為，大陸近年在香港的所為，讓台灣堅定邁向獨立。中國外交部發言人則指，當前兩岸緊張關係源於民進黨政府和台獨分裂勢力謀獨挑釁，促美方不要向台獨勢力發出錯誤訊號。

台灣國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲向本報指出，2020年外媒指中共會攻佔東沙群島；2000年美國蘭德智庫在兩岸關係緊張時，也出版關於兩岸軍事問題的《Dire Strait》，1995年即使台灣也出版名為《一九九五閏八月》的書籍，預言解放軍犯台，這類的說法長年存在，事實上中共自1949年起已不斷宣稱要武力攻台，不管這些預測如何，台灣一向以最壞想法來準備戰爭，就像孫子所說的「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，而台灣的導彈能一定程度上抵銷解放軍的數量優勢。

《經濟學人》/《蘋果》記者