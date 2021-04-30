中國人大網周四（4月29日）公佈，本屆全國人大的軍方代表、海軍原副參謀長宋學，因涉嫌嚴重違紀違法，海軍已於上月8日召開軍人代表大會，決定罷免其人大軍方代表的職務，成為近年首名因「違法」問題而被罷免全國人大職務的軍方代表。

公告未有透露宋學的「違法」案情，但他被罷免人大職務時，公告顯示其海軍副參謀長一職已非現職。翻查過去公開報道發現，宋學2012年曾以「殲-15艦載機起降試驗任務副總指揮」的身份接受傳媒訪問。

曾指建艦重質「不光看速度」

在為數不多的公開亮相中，宋學一直擔任中國航母代言人的角色，包括2013年4月曾對外介紹中國航母的建設情況，更曾公開遼寧艦不屬海軍三個艦隊，而是由海軍直接指揮管理的消息。

他又曾在同年的解放軍海軍成立64周年紀念日提到中國將擁有不止一艘航母，下艘航母希望能造得更大。在2018年兩會上，他談到海軍裝備建設則表示「不能光下餃子（建艦速度和數量），也要看質量」。

事實上除宋學外，過去亦有不少涉及航母領域的軍工領導「落馬」受查。當中，建造首艘國產航母山東艦的中國船舶重工集團公司，其原總經理孫波被指濫用職權，案情更涉及國家秘密，2019年被判囚12年，罰款80萬元人民幣（約97.4萬港元）。

此外，曾任研製山東艦總指揮的中國船舶重工集團公司原董事長胡問鳴，今年1月亦被指涉及權色、錢色交易等問題而被檢方逮捕。

據資料顯示，現年62歲的宋學是山東人，海軍少將，曾任海軍裝備部副部長，2012年11月起出任海軍副參謀長，2018年2月成為第十三屆全國人大的軍方代表。據悉，他過去曾任前海軍副司令員賀鵬飛的秘書。

對於這次宋學的處分，時事評論員劉銳紹向本報指，宋學作為一名牽涉到具體戰備實務工作的海軍副參謀長，本身已屬於一名中高層的軍隊領導，在軍隊內部是一個相對重要的角色，其「落馬」的消息自然引起外界遐想。

料涉貪腐 政治忠誠或濫權

在官方未有透露宋學案情的情況下，本地軍事專家梁國樑估計或涉及三大原因，包括可能最普遍的軍隊貪腐問題，其次是可能涉及政治上的忠誠問題，最後是可能與濫用職權有關，如在提拔人才上用人唯私，只升「自己人」，這三大問題過去均被當局視為蠶食軍隊的原因。

人大常委會前日亦宣佈，解放軍軍事檢察院檢察長蔣洪軍被免職，並由駐港部隊前發言人、被稱為「香港駐軍名片」程東方接任。

中國人大網/《蘋果》記者