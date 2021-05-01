據《湖北新聞》微信公眾號消息，湖北省委書記應勇及省委副書記、省政府黨組書記忠林，赴省疫情防控指揮部、省應急管理廳、武漢市公安局等，檢查督導常態化疫情防控和安全生產、社會穩定、交通秩序等工作。去年初疫情爆發，時任武漢市委書記的王忠林因發表要市民「感恩總書記、感恩共產黨」的言論，引發輿論，今日有傳他將接替王曉東，出任湖北省長一職。

人民網地方資料領導庫顯示，王忠林於2020年2月任湖北省委常委、武漢市委書記。《星島日報》今日透露，湖北省有高層異動，現任湖北省委常委、武漢市委書記王忠林，將接替盛傳中風、一度神隱多月的王曉東出任湖北省長。隨後該報指，《湖北新聞》的報道顯示王忠林以省委副書記、省政府黨組書記新職亮相，意味着他將在省人大常委會會議擔任代省長。

在疫情爆發初期接任武漢市委書記的王忠林曾公開地大拍馬屁，向中共總記習近平道謝，指「在總書記親自部署、親自指揮和黨中央堅強領導下，解放軍及全國各地先後派出數百支醫療隊，數萬名醫務工作者集結馳援武漢，全國捐贈物資源源不斷」，還要市民「感恩總書記、共產黨」。有關言論在當時引發爭議，最終因被網民圍剿而下架。

《湖北新聞》／《星島日報》

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