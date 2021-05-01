（更新：內容）台灣疫情近日因華航機師群組及酒店群組而轉趨嚴峻。爆疫的諾富特華航桃園機場飯店，受感染的房務部員工已住進加護病房，昨日再增3員工確診。有知情人士向台灣《蘋果新聞網》爆料，指受感染的房務部員工（案1120）經常跨部門和同事聊天、分享食物，也曾被目擊從事房務工作時沒戴口罩，現在酒店爆出集體感染後，員工都被關在集中檢疫所，人心惶惶，深怕自己被傳染。一名接載酒店員工前往檢疫所的旅遊巴司機亦開始發燒，已被送院進病毒檢測。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，酒店群組的感染源，可能是外籍航空公司機師，已安排外籍航空機師入住桃園市2間防疫旅館，與台灣的機師分隔。不過，昨夜卻有被通知進入旅館居家檢疫的華航機師發現，自己竟與阿聯酋航空、美國航空機師住同一家飯店，恐重蹈諾富特飯店的覆轍。

根據中央流行疫情指揮中心資料，案1120為本地40多歲酒店男員工，工作是檢查房間環境清潔，偶爾協助機組員購物或派送物資，4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，4月19日至26日間曾經3次到診所求診，4月27日才到醫院就醫，經診斷有肺炎，住院隔離後確診。

至於該酒店昨日再增3員工確診，分別為1名餐飲部人員（案1127）及2名房務部人員（案1128、案1129）。爆料人對《蘋果新聞網》指出，案1120是房務部領班，案1129是房務部最高級的經理，而看指揮中心資料，案1120在4月17日就出現症狀，但他還是一直有上班，亦與同事一起開會；然後在4月19日，當住在酒店內的機師確診（案1079）被送往醫院治療後，案1120開始感到不適，到診所看病後竟還繼續上班、開會。

而昨確診的案1129，根據指揮中心資料是在4月26日有症狀，他竟自行買藥緩解不適。爆料人指，案1129和案1120同樣有不舒服，也是繼續上班、開會。

爆料人不滿地說，房務部每天都會在B1員工餐廳集合、開會，這2人都有出席，可能會接觸到其他員工，報料者認為，當酒店有機師確診，自己又出現症狀時，員工就該有所警覺，至少要請假，不要上班才對。

此外，爆料人指，案1120是資深員工，個性熱情、外向，常到各部門和同事聊天、分享食物，因此懷疑因此接觸到餐飲部同事，令案1127受傳染，爆料者更稱曾目擊案1120沒戴口罩就在進行房務工作，令人憂心。

另有不具名的酒店員工表示，目前員工都在集中檢疫所，雖然檢疫都是陰性，但透過群組，還是可以感覺人人都很緊張，就怕在接下來14日會發病、確診，其實當時住在酒店的機師有人確診時，衞生單位若能提高警覺、也安排員工集體檢驗，可能就有機會提早阻斷傳播鍊，不用弄至現在人心惶惶。

台灣《蘋果新聞網》

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