台灣台北市長柯文哲（柯P）日前在僅開設3小時即下架的Facebook粉絲專頁「台灣阿北-柯文哲」，討論路名「去中國化」，結果引來議員嘲諷「南京東路改文哲大道」。台灣《蘋果新聞網》今日報道，依台北市民政局點算，天龍國（台網上流行用語，一般指台北市）有190條與大陸有關路名，涉及28萬戶，一旦改路名，光是戶政、地政資料的更改費用就達1億元新台幣（下同，約2,787萬港元），更遑論學籍資料、公司行號及金融證券等資料更改，耗費成本不計其數。市民政局長藍世聰表示，研議優先將50戶或200戶數以下道路、立法院周邊及指標性機構所在道路，或日治時期已有的道路改名，改為具「台灣意識」的路名。

更改路名可謂牽一髮動全身，涉及住戶的戶籍謄本、身份證、地籍、地價稅籍、房屋稅、地價稅單、健保資料、駕駛執照、車輛行車執照、道路巷弄路牌更換、低收入和中低收入戶地址等更改，以及民眾的水、電、煤氣、手提電話、銀行賬單、信用卡、證券資料、公司行號登記變更住址等等，甚至司法文書、兵役資料都要連帶改動。台北市很多局處都無法置身事外，市戶政事務所人員坦言：「證件太多，做下來花蠻多時間，耗費的社會成本難以估算。」

其實，台北市改路名有前例，最知名為前市長陳水扁時代，將總統府前的介壽路改名凱達格蘭大道，因道路所在僅有外交部，所以阻力不大。另一名道路則是文山區的軍功路，2007年時已故市議員李新提出倡議，但民調未過，後經市政府宣傳，2014年成功更名為和平東路四段，約1,220戶民眾受影響。

時任軍功路所在文山區博嘉里長的張妙文日前接受台灣《蘋果新聞網》訪問時指出，「改路名之亂」不只延續一年，當時雖市政府協調中華郵政協助，用舊路名的郵件仍會送達，但時效過後就不協助，導致許多年後還有里民投訴郵件無法送達或遭退回，甚至影響證券戶口的權益。有博嘉里民則稱更改路名不具急迫性，日前市政府官員在議會答詢還稱新路名可改「文哲路」，若政治人物要在歷史留名而改路名，那就大可不必更改。

對於更改路名一事，台北市民政局長藍世聰直言，190條要全改是不可能，柯文哲2022卸任前能做多少就做多少。他說，該局規劃擬先就戶數少的道路、指標建物所在街道，例如立法院周邊、特殊街名如中國首都北平（北京）有關道路、有日治時期路名的道路優先改名。至於戶數少的定義，看是50戶、100戶、200戶以內，都還在研議。

他還說，北平（北京）是中國的首都，就有台灣意識人士點名北平東西路優先改名。至於新路名，會擬命名SOP（標準作業程序），先找到習慣的稱呼，再更名為具台灣價值的路名。藍強調，改路名一定有人贊成、有人反對，但不會全部反對，一旦要改名，還要便民，市政府會思考如何進行才能便民。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，改成「燙金路段」才好找路，例如軍功路與和平東路四段，應是和平東路四段較易讓人有方位感，否則改名也無助找路。另外，新路名若為燙金路，樓價才會有上漲空間。例如，敦南街舊名是基隆路四段，因路名含「四」被認為不吉而改名，改名後與敦化南路有連結，加上有不少豪宅樓盤，樓價不低。但徐認為台北市樓價已漲過一輪，敦南街改名是否助漲房價，還需仔細研究。

國民黨籍台北市議員羅智強批評，改路名真正難處是成本，而柯文哲「被外界批紅心芭樂（暗指柯外白內紅）久了，想要用改路名扭轉他的意識型態」。羅也說，市政府要做就做到底，不要拋出風向，事後才哈哈大笑稱「很困難」。

民進黨籍北市議員許淑華也質疑，柯若真要改名，大可提案送到市議會，而非隨口說說創造話題，最後以難於修憲當藉口。

台灣《蘋果新聞網》

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