已成為全球擁有最多軍艦國家的中國，被指在過去數年間瘋狂造艦建軍。根據美國國會去年公開的中國海軍實力報告，中國在2005年至2020年間，海軍艦艇由216艘增至333艘，15年竟增加了100多艘，總數超越美國的296艘。美國方面，早前亦公開披露，將在2045年前將水面艦隻及潛艇增加至500艘，以應對中國的軍事挑戰。中美在海上爭霸，令印太地區籠罩在重重戰爭的陰霾下。

不過，有評論指，中國快速建造軍艦，亦埋下日後軍費開支急增的問題，除了每次出航成本高昂外，日後的維修保養將是極龐大負擔。其中，航母更被嘲諷為「食錢獸」，2017年7月，遼寧艦從山東青島出發到香港，參加慶回歸20周年活動，行程至少3,100公里，來回共需加油兩次，單單燃油花費成本至少2,800萬人民幣。

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中國造艦的速度越來越快，航母的興建更是一浪接一浪，前年年底國產航母山東艦正式服役，第二艘國產航母003亦盛傳今年即將下水，003還未完成，第三艘國產航母004去年年底已開始建造。新航母技術據稱進步大，003及004航母將使用電磁彈射技術，用電磁將飛機彈射出擊，相較於傳統彈射器，出擊率提高三分之一。

航母出擊必須使用護衞艦護航，中國的護衞艦增幅是眾艦中最驚人。中國在2014年只有8艘護衞艦，但每年均有增加，去年再增加7艘，目前有49艘護衞艦，明顯是為中國國產航母做準備。

至於被視為「攻台利器」075型兩棲攻擊艦「海南艦」，剛剛在海南入列，外界估計明年最少有3艘服役，甚至有消息指長遠最少增至8艘。就連美國《海軍時報》（Navy Times）亦注意到，中國大約每半年就能下水一艘兩棲登陸艦，兩棲戰力正快速成形。

而美國亦不甘落後。去年10月，美國時任國防部長埃斯珀（Mark Esper）在多個公開場合披露，美海軍的「戰力2045」計劃，目標是在2045年建造一支擁有500艘船艦的「超級艦隊」，包括8至11艘航母、6艘輕型航母與約80艘攻擊潛艇，同時在艦隊作戰編制作出改良，以對抗中國軍隊現代化計劃，維持美國在海洋上的支配地位。

《蘋果》資料室

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