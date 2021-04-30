台灣現掌握全球晶片關鍵技術，近月屢傳大陸欲以高薪挖角，招募台灣晶片人才。台灣勞動部近日致函工作中介公司，要求不得刊登企業招募人員赴中國大陸就業資訊，違者最高罰500萬元新台幣（下同，約139萬港元），若涉及晶片及半導體等關鍵產業，將加重處罰。

涉半導體產業將重罰

《兩岸人民關係條例》第34條列明「未經許可之大陸地區勞務，不得在台灣地區從事廣告活動」，第35條則列明「從事台灣地區人民赴大陸地區就業之人力中介業務，列為禁止項目」，勞動部勞動力發展署就服組長陳世昌解釋34條正是規管廣告，35條則規管中介行為，台灣經濟部認為，廣告及中介行為定義必須從嚴解釋。因此，勞動部不許工作中介公司刊載中國大陸職業空缺資訊，否則視為廣告；亦同時不得接收及過濾到內地的求職信，否則視為中介行為。

台灣104人力銀行、1111人力銀行及yes123求職網證實已收到通知，yes123求職網稱，全網約200多個與中國大陸相關的職位空缺資訊全數下架，多為幼兒教育行業。

依據法規，刊登中國大陸的職業廣告可罰10萬元至50萬元（約2.8萬港元至14萬港元）、中介行為最高可開罰500萬元。若涉及積體電路或半導體等關鍵產業，將加重處罰。

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