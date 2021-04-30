一向主張「台獨」的台灣制憲基金會董事長辜寬敏，昨宣佈辭去總統府資政一職，並放棄民進黨員身份，以示不滿民進黨沒有尊重民意推動台灣制憲，令台灣成為正常「國家」。台灣總統府發言人張惇涵尊重辜的決定，政府一直認為修憲需要凝聚社會的最大共識。

總統府：需凝聚社會共識

台灣制憲基金會昨就「台灣認同、國家正常發展與制憲議題」的民調開記者會，稱「78%民眾支持台灣成為正常國家，65%認為應以『台灣』為名加入聯合國，55%認為應制訂新憲法」。辜寬敏表示，台灣邁向正常國家，但沒有屬於台灣的憲法。他又稱台灣未來目標是加入聯合國，現在的《中華民國憲法》「是老蔣帶來台灣，不是台灣人的」，未來要成為「台灣共和國」。

辜寬敏在記者會將結束時，力斥民進黨政府對制憲未有表達任何意見，對民調所反映的民眾心聲「還是聽不到看不到」，故他決定辭掉總統府資政，並放棄民進黨員身份。台灣總統府發言人張惇涵回應指，政府充份了解辜寬敏長年的主張，也尊重他的決定。但總統府認為修憲的過程中，需要凝聚社會的最大共識，故仍誠心希望辜能夠持續並肩一同努力。民進黨發言人顏若芳也說，憲政體制改革是為讓國家體制更符合人民期待，民進黨會持續盡最大力量凝聚社會共識，誠心期盼辜寬敏持續與民進黨並肩努力。

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