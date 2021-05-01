台北市長柯文哲早前在一個fb專頁提出將台北路名「去中國化」，台北民政局盤算，全市有190條與大陸有關的路名，涉及28萬戶，改路名會連帶戶籍、地政資料的更改，耗資或超過一億元新台幣（約2,770萬港元），民政局長藍世聰說，研議牽涉一定戶數以下的道路、立法院周邊及指標性機構所在的道路等，優先改為具「台灣意識」的路名。

涉190條路 耗資逾2,770萬

台灣蘋果新聞網引述藍世聰指，在台北與大陸有關的路名有190條，涉及28萬戶，更改戶口名簿、身份證等費用或達一億元，還有其他變更公司行號地址等更改項目，耗費的行政成本難以估計。藍承認，要把190條路名全部更改並不可能，但柯文哲在2022年卸任前能做多少就做多少。該局規劃擬先就戶數少的道路、指標建築物所在的街道，例如立法院周邊、特殊街名如首都北平（北京舊稱）有關的道路、日治時期已有的道路優先改名。至於新路名，會擬定命名標準程序，先找到習慣的稱呼，再更名為具台灣價值的路名。

台北市改路名早有先例，陳水扁在上世紀90年代擔任台北市長時，將總統府前的介壽路改為凱達格蘭大道，因道路所在僅有台外交部，阻力不大；另一改名的道路則是文山區軍功路，2014年改名為和平東路四段，約1,220戶民眾受影響。

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