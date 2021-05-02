美國上月放寬對台交往指引後，美國駐法大使館臨時代辦前日（4月30日）邀請台灣駐法代表進入官邸交流，這是台美自1979年斷交以來首次。中國駐法國大使館今日回應事件，重覆「堅決反對」、「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份」等觀點，批評美國行為「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定」等，更聲言「美方的小動作改變不了國際社會『一個中國』格局」。

中國駐法國大使館今日以「回應記者提問」的方式，回應美國駐法國大使館臨持代辦阿傑勒（Brian Aggeler），邀請台灣駐法代表吳志中到官邸午餐聚會一事。大使館發言人除重申「堅決反對」、「一個中國」立場之外，聲言「一中」是「國際社會公認的事實」、「國際關係基本準則」。批評美國的行違「背棄了美方在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾」，並聲稱行為是「縱容台獨勢力」。

發言人繼續向美國開炮，聲稱「美方的小動作改變不了國際社會一個中國格局，更改變不了中國政府在台灣問題上的堅定立場」，同時敦促美方「立即停止任何形式的美台官方往來，停止利用台灣問題破壞中美兩國關係」。

觀察者網

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