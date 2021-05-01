今年乃中共建黨百年，黨慶宣傳工作如火如荼，中共喉舌《人民日報》日前發佈「100句名言回顧黨史100年」，絕大部份出自中共五代領導人，其中毛澤東與習近平各佔30句，其中還包括來自香港抗爭者的「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」。文革期間沒有名句入選。

百句中共黨史名言以時間先後為序，建政前有23句，建政後有77句。第一句是毛澤東1925年在《中國社會各階級的分析》提出的「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題」，最後一句是習近平2021年在中共黨史學習教育動員大會講話中提出的「江山就是人民，人民就是江山。」

毛澤東上榜句子還包括「槍桿子裏面出政權」、「十月革命一聲炮響，給我們送來了馬克思列寧主義」等。引人注目的是，毛在《別了，司徒雷登》一文中的「中國人死都不怕，還怕困難嗎？」也上榜，在中美關係緊張的當下，重提這句實意味深長。鄧小平有14句，包括「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓」等。周恩來佔兩句，劉少奇、朱德、陳雲、彭德懷各佔一句，江澤民及胡錦濤各有10句。

「挺身而出的凡人」上榜

習近平上榜句子則有關於環保的「綠水青山就是金山銀山」、「擼起袖子加油幹」，及挪用自香港抗爭者的「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」。由大饑荒後召開七千人大會的1962年，去到文革十年浩劫的16年，則沒有任何金句。

《人民日報》