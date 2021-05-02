一名被派駐印度工作的台籍員工日前因新冠肺炎病逝，是台灣駐印度代表處首宗獲通報在當地染疫身亡的個案，台灣外交部證實10位確診台商居家隔離中。有台灣網民在事件曝光前一日，仍熱烈討論若被派駐印度工作，月薪高達72萬元新台幣（下同，約20萬港元），是否值得冒險。另外，死者生前曾在印度接種來自中國的科興疫苗，卻仍然送命，令人再次質疑科興疫苗的成效。事實上，土耳其、巴西和智利等國家，早前已有民眾接種科興疫苗後，確診率都不減反增；匈牙利大規模接種國藥疫苗後，死亡率仍然排在全球前列。

網民前日（4月30日）在台灣著名網上論壇PTT發問，聲稱朋友的老闆表示印度工廠有緊急情況，需要立刻派人去處理，徵求自願的「勇者」，更許諾在印度期間的月薪等於在台灣1年薪水，不足一個月也以年薪照百分比計算，但就沒有給出確實的回台日期。

發文者表示，朋友目前月薪6萬元（約1.7萬港元），若派駐印度一個月就可領72萬，但是印度近來每日確診動輒30萬人以上，世衞也曾警告印度實際確診人數可能高達5億人，猶豫是否要勸阻朋友。

當日回文意見大多是「疫苗打了快上」、「身體夠健康可以拼看看」、「衝啊，反正沒錢的話也是爛命一條」等支持說話，不過「曲直」難分。勸退者只屬少數，有人警告當心「薪水袋變白包」、「印度的病毒已經變異，疫苗說不定沒用了」。

台灣中央社日前報道，部份在印度的台灣企業有1、2成員工確診，幾乎都是印度員工，公司改採居家工作。科技大廠富士康、緯創的新廠房仍在趕工建造，和碩正加速生產線裝配；中橡集團在古茶拉底省的新廠也持續興建。

至於疫染過身的楊姓台籍員工生前曾接種科興疫苗，高雄市立小港醫院感控室主任張科表示，科興疫苗是眾多疫苗中保護力中最差的，僅有51％，雖然世衞認為疫苗保護力達50％即可接種，但張科建議在當地的民眾，如果有其他選擇，應先考慮接種其他疫苗，若只得科興疫苗，則是「有打疫苗還是比沒有打好」。

中國「疫苗外交」的強勁攻勢下，科興等的國產疫苗在多個開發中國家使用，不過成效卻令人質疑。今年2月28日，中國捐贈60萬劑科興疫苗給菲律賓，不過當地一個醫生工會的內部調查顯示，高達95%成員拒絕接種。菲律賓食物藥品管理局主管多明戈（Rolando Enrique Domingo）亦表示「科興疫苗並非最適合他們的醫護人員」。

新加坡2月23日也收到一批科興疫苗，但迄未批准使用，目前仍僅推動接種輝瑞（Pfizer）／BioNTech疫苗和莫德納（Moderna）疫苗，科興疫苗放在儲存庫裏。官員表示需要獲得更多數據，再考慮開始接種。

而匈牙利政府則在2月24日宣布民種接種中國的國藥疫苗，成為首個開打中國疫苗的歐洲國家，總理奧班（Viktor Orban）和近百萬民眾一同接種。不過匈牙利的染疫和死亡率仍居高不下，是全球死亡率最高的國家之一，截至4月30日10時的統計顯示，匈牙利每10萬人就有283人染疫喪命。

匈牙利醫生嘉博劄賀在電視上說：「到目前為止，中國疫苗的報告只有幾百頁，輝瑞疫苗的報告則超過了兩萬頁。」鄰國塞爾維亞的免疫學研究人員也證實，國藥疫苗「與其他疫苗相比，抗體產生須要更多的時間，也就是第二次接種後兩到三周才會產生」。

綜合報道

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