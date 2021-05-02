中國調查船在日專屬經濟水域拖纜

一艘中國海洋調查船今早進入日本沖繩縣波照間島海域，被日本海上保安本部巡邏船發現，這是繼2019年7月以來，中國海調船再被發現在日本專屬經濟區內疑似進行調查活動。

日本放送協會（NHK）報道，海上保安本部表示，巡邏船今早9時30分過後發現中國海洋調查船「海洋地質12號」正在沖繩縣波照間島南方約189公里的日本專屬經濟區（EEZ）內，把像是電線的物品放入海中，透過無線電要求對方中止活動，但中國海調船並沒回應。中國海調船正午時越過日本與中國的海洋中線，返回中國側海域。

詩人管管在家跌倒不治

知名台灣現代詩人管管（本名管運龍），近日傳出在家中不慎跌倒，送醫後於5月1日不治，終年92歲。管管前妻、作家袁瓊瓊在其FB證實此事，並表示「心情震盪不已，願他安息」。

詩和散文以外，管管也從事繪畫與表演，多次辦理畫展，並參與「超級市民」、「六朝怪談」、「策馬入林」、「小爸爸的天空」、「暗戀桃花源」等電影和舞台劇演出。管管曾獲香港現代文學美術協會新詩獎、中國現代詩獎，並以「六朝怪談」入圍金馬獎最佳原著劇本。

內地氣象局預計華中地區有雷暴和冰雹

中央氣象台2日傍晚6時發出暴雨藍色預警，預計晚上8時起，未來24小時華中地區包括四川、重慶、湖北、江西及廣東等局部地區會有大到暴雨，以及有雷暴、大風、冰雹等強對流天氣，其中湖南局部地區會有100至120毫米大暴雨。

綜合報道

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）