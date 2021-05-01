台灣台中有冷血貓主，因為無聊而將飼養的虎斑貓，染成綠色，事件被揭發後仍態度懶理，貓咪最終雖被動保團體救出，可惜已經太遲。接走兩天後，貓咪狂嘔膽汁，最終因肝腎衰竭死亡。

動物團體「台中熱血中途之家」在Facebook公開事件，指一名貓主將家中虎斑貓染成綠色，動保團體收到投訴後，曾勸貓主替貓咪剃毛，避免牠因為舔毛而中毒，但貓主依然懶理，且將貓養在戶外的籠子裏，不但食物骯髒，連貓砂盆也沒有，貓咪要與糞便一同困在籠子裏。

動保團體之後勸說貓主放棄飼養，順利將貓接到中途之家，取名為「綠光仙子」的貓咪做過身體檢查後，發現肝腎功能部份數值呈紅字，仍需繼續觀察。雖經過清理及剃剪，仍明顯見到貓咪的綠色毛髮。一眾義工以為貓咪正慢慢康復中，怎料兩天後情況急轉直下，「綠光仙子」狂嘔膽汁、食慾下降、精神萎靡，之後便在睡夢中過世。原本將迎接「綠光仙子」的新家庭，早已為迎接這位新成員添置了不少物品，但貓咪來不及享福，也來不及獲得寵愛便去了「彩虹橋」。

動保團體提醒，「『綠光仙子』因舔毛舔下很多染劑，導致肝臟受損，體內毒素無法排出，加上牠全身都被染色的（得）很徹底，毒素的累積讓牠撐不了。」另，染色劑亦會灼傷貓咪的皮膚，帶走皮膚表層油脂，令牠易生皮膚病，對牠們而言屬慢性自殺，甚至最終會導致肝腎衰竭。 不少網民斥責主人「人性何在？」、「智障」，「到底為甚麼會腦殘到想把貓咪染色」，指其行為太自私，「己所不欲，勿施於毛小孩」，「沒知識也要有常識」，很多人都說「好心痛好難過好不捨」。

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